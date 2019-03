Osnabrück. Das Landgericht Osnabrück hat einen Mann aus Polen zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt. Zusammen mit einem Komplizen hatte der 31-Jährige am Osnabrücker Hauptbahnhof eine Frau bestohlen und Geld von ihrem Konto abgehoben.

Schon das Amtsgericht war in erster Instanz zu dem Ergebnis gekommen, dass der 31-jährige Pole für 14 Monate ins Gefängnis müsse. Der Verurteilte war mit dieser Entscheidung nicht einverstanden und legte eine auf den sogenannten Rechtsfolgenausspruch beschränkte Berufung ein. In der zweiten Instanz stand die Tat damit nicht mehr zur Debatte.

Ereignet hatten sich der Diebstahl und anschließende Computerbetrug (so heißt das Geldabheben von fremden Konto im Juristendeutsch) im September letzten Jahres. Der 31-jährige Pole, der zu dieser Zeit als Lagerist in Holland arbeitete, hatte zusammen mit einem Freund in einer Osnabrücker Disko gefeiert und dabei sein gesamtes Geld verprasst. Der Angeklagte schlug deshalb seinem Kumpel vor, die Heimreise mit einem Taschendiebstahl zu finanzieren.

„Sie wollen jetzt auch Bewährung, ne?“

Zur Umsetzung ihres Plans gingen beide zum Osnabrücker Hauptbahnhof, wo schließlich einer der beiden einer durchreisenden Frau den Zustieg zum Intercity versperrte, während der andere ihren Rucksack öffnete und das Portemonnaie herausnahm. Mit zwei erbeuteten EC-Karten und einer Kreditkarte erleichterten sie ihr Opfer um rund 1800 Euro.

Beide Täter wurden schließlich zu einem Jahr und zwei Monaten verurteilt – der Komplize des 31-Jährigen allerdings auf Bewährung. „Sie wollen jetzt auch Bewährung haben, ne?“, fragte der Vorsitzende Richter, was der Angeklagte bejahte. Mit dem Verweis darauf, dass sein Komplize viel weniger Vorstrafen habe als er, erstickte der Vorsitzende diese Hoffnungen aber im Keim.

Auch in anderen Ländern Straftaten begangen

Der Angeklagte kämpfte trotzdem. Dass er schon so oft im Gefängnis gesessen habe, liege ausschließlich an der Rechtssprechung seines Heimatlandes. „Die polnische Justiz funktioniert anders, die deutsche Justiz ist viel wohlwollender!“ Der Vorsitzende Richter gestand zwar ein, dass man in Polen „offenbar keine Geldstrafe kennt“, doch dem Angeklagten half das nicht. Denn auch in Norwegen, den Niederlanden und in Deutschland war der 31-Jährige schon strafrechtlich in Erscheinung getreten.

„Wie ist die Justiz denn so in Norwegen?“, fragte der Vorsitzende Richter. „Auch wohlwollender als in Polen, oder kann man das vergleichen?“ Er empfahl dem Angeklagten, seine Berufung zurückzuziehen und einfach die Haft abzusitzen. Da er sich schon seit September in Untersuchungshaft befinde, dauere es nicht mehr lange bis zum Erreichen der Halbstrafe, die bei günstiger Sozialprognose eine Aussetzung der Reststrafe zur Bewährung erlaubt. Doch der Angeklagte hörte nicht auf den Rat und hielt seine Berufung aufrecht. Es kam, wie es kommen musste: Die Kammer verwarf die Berufung auf Kosten des Angeklagten und bestätigte damit das Urteil des Amtsgerichts. „Seine Situation unterscheidet sich ganz erheblich von der seines Mittäters“, sagte der Vorsitzende in seiner Urteilsbegründung. „Wir halten das Urteil des Amtsgerichts für richtig.“

Zahl der Taschendiebstähle am Hauptbahnhof gestiegen

Den Prozess am Landgericht nahm unsere Redaktion zum Anlass, bei der Bundespolizei nachzufragen, ob der Taschendiebstahl am Osnabrücker Hauptbahnhof ein erhebliches Problem darstellt. Während die Zahlen für das Jahr 2018 noch nicht vorliegen, gab es davor tatsächlich einen erheblichen Anstieg. Nach 21 Fällen im Jahr 2015 und 27 Taschendiebstählen im Folgejahr stieg die Zahl der Taschendiebstähle 2017 um genau 100 Prozent auf 54 Taten. Laut Bundespolizei-Pressesprecher Ralf Löning besteht für Osnabrücker Zugreisende aber kein Anlass zur Sorge: „Mit rund einen Fall pro Woche im Jahr 2017 bewegen sich die Fallzahlen im Hauptbahnhof Osnabrück trotzdem auf einem vergleichsweise niedrigem Niveau.“