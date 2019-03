Bilder im Berliner Carré in Osnabrück zeigen das Schicksal von Mädchen in Malawi CC-Editor öffnen

Der Osnabrücker Verein Magi hilft im südostafrikanischen Land Malawi, damit Kinder dort wieder lachen können. Foto: Gert Westdörp

Osnabrück. Diese Schaufensterausstellung rührt die Betrachter an: Seit Dienstag sind unter dem Motto "Leben retten, Chancen bieten" beeindruckende Bilder im Berliner Carré der Sparkasse zu sehen. Das Hauptthema bilden Frauen und Mädchen in Malawi, die zum Teil in menschenunwürdigen Verhältnissen leben. Die Fotoreihe von Jette Golz entstand in Zusammenarbeit mit dem Verein Magi, der Hilfe und Unterstützung bietet.