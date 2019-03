Osnabrück. Aufmerksame Leser der "Neuen Osnabrücker Zeitung" dürften sich am Wochenende verwundert die Augen gerieben haben: In den Kontaktanzeigen wirbt ein Bundesminister anonym um weibliche Bekanntschaft. Unsere Redaktion hat nachgeforscht – und eine überraschende Entdeckung gemacht.

"Attraktiver Bundesminister, alleinstehend, mittleren Alters, sucht zunächst intelligente, aufgeschlossene Brieffreundin mit Interesse für Politik. Nur Bildzuschriften"





Mit diesem Wortlaut erschien die rätselhafte Kontaktanzeige am Samstag, 16. März 2019, in allen Tageszeitungen von NOZ Medien im Raum Osnabrück und Emsland. Am Ende des Inserats eine Chiffre: Z148890N. Wer sich wohl dahinter verbirgt?

Werfen wir einen Blick ins Kabinett. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat (rein beruflich) neun Männer um sich geschart. Drei von der CDU, drei von der CSU und drei von der SPD.









Alles außer Hochdeutsch

Wie attraktiv diese Bundesminister sind, liegt gewiss im Auge des Betrachters. Mittleren Alters sind laut Bundespresseamt jedenfalls alle – Horst Seehofer (Inneres, Bau, Heimat) als 69-Jähriger einmal ausgenommen. Gerd Müller fällt nach gängiger Definition mit 63 noch so gerade in diese Kategorie, ist darüber hinaus sogar kraft Amtes zuständig für Dinge, die sich entwickeln. Außerdem kann er als Schwabe alles – außer Hochdeutsch. Eine Brieffreundin aus dem Nordwesten würde ihm mithin wenig nützen.

Anzeige Anzeige

Bereits vergeben

Jens Spahn (Gesundheit) scheidet wegen seiner Homosexualität als Inserent der Kontaktanzeige aus. Olaf Scholz (Finanzen) hätte als gebürtiger Osnabrücker zwar einen Bezug zur Region, ist aber verheiratet. Wie übrigens auch Hubertus Heil (Arbeit, Soziales). Heiko Maas (Auswärtiges) ist nach seiner Scheidung im vergangenen Jahr mit der Schauspielerin Natalia Wörner zusammen. Und selbst Andreas Scheuer (Verkehr) ist längst unter der Motor-, ähm, Haube.

Risiken und Nebenwirkungen

Einziger amtierender Bundesminister, der offiziell alleinsteht, ist Peter Altmaier (Wirtschaft und Energie). Aber der macht sich bekanntlich nichts aus seinem Junggesellendasein. Wenig Grund also, ihn zu verdächtigen. Vielleicht sucht ja Helge Braun eine Brieffreundin? Er ist in der Regierung immerhin zuständig für besondere Aufgaben. Andererseits dürfen wir annehmen, dass der promovierte Arzt sich der Risiken und Nebenwirkungen einer außerehelichen Bekanntschaft, wenngleich sie anfangs auf Schriftverkehr beschränken mag, durchaus bewusst ist.











Die Nadel im Heuhaufen

Von den amtierenden Bundesministern kommt folglich niemand so richtig infrage. Möglicherweise steckt hinter der Kontaktanzeige ein ehemaliges Kabinettsmitglied? In diesem Fall wäre der Kandidatenkreis sofort um ein Vielfaches größer. Und unsere Redaktion stünde vor der Suche nach der Nadel im Heuhaufen.

Eins haben unsere Recherchen immerhin ergeben: Es kann nicht jeder X-Beliebige eine Anzeige aufgeben. Im konkreten Fall war es ein Rechtsanwalt, der glaubhaft versicherte, im Auftrag seines Mandanten zu handeln. Weitere Einzelheiten, geschweige denn Namen, bleiben wir schuldig. Die Diskretion unserer Anzeigenabteilung und der Datenschutz setzen der journalistischen Neugier hier enge Grenzen.

Alles nur ein Scherz?

Allerdings gibt es deutliche Hinweise darauf, dass die Annonce am Ende nichts weiter als ein Scherz ist. Zudem einer mit langem Bart.

So veröffentlichte die "Passauer Neue Presse" bereits am 12. Oktober 1985 – also vor mehr als 33 Jahren – eine Zeitungsanzeige, die zwar etwas kürzer und weniger ausgeschmückt daherkommt, sich im Kern aber kaum unterscheidet: "Bundesminister sucht Brieffreundin, die auch Interesse an Politik hat. Off. unter PI 20229 a.d.V.", hieß es damals. Doch der vermeintliche Staatsmann war kein anderer als der Osnabrücker Schriftsteller Winfried Bornemann, vielen auch bekannt als Autor der "Briefmacken": jenen Juxbriefen, denen in den Achtzigerjahren reihenweise Promis, Unternehmen und Behörden auf den Leim gingen.









Auf den Spuren des "Briefmackers"

Darüber hinaus nahm Bornemann aber auch ganz normale Leute aufs Korn – am liebsten mit Fake-Inseraten, die zu seinem eigenen Erstaunen bei der Presse oftmals "so durchgingen, obwohl sie eigentlich niemals hätten erscheinen dürfen". Die besten Späße dieser Art mitsamt der lustigsten Reaktionen darauf sind in dem Buch "Bornemanns Fehlanzeigen" nachzulesen. Auf die "Bundesminister sucht Brieffreundin"-Annonce beispielsweise erhielt der Osnabrücker seinerzeit die Zuschrift einer gewissen Maria aus Passau, die sich selbst einen "gesunden Menschenverstand" attestiert und das geforderte Interesse an Politik damit belegt, "im Frühjahr auf Bildungsreise in Bonn" gewesen zu sein. Schön auch die Antwort einer Frau "aus dem Bayerwald", die dem anonymen Empfänger "vorsichtshalber" nur ihre Telefonnummer geben will, weil der "vielleicht in der anderen Partei" ist.



Mit der aktuellen Kontaktanzeige in der NOZ will "Briefmacker" Bornemann aber nichts zu tun haben. Auf Anfrage unserer Redaktion versicherte der 74-Jährige: "Das ist ein Plagiat!"