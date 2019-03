Osnabrück. Nach der CDU haben sich nun auch die Osnabrücker Grünen in die Debatte um die Erweiterungsräume am Ratsgymnasium eingeschaltet. Sie fordern, zur Sachdebatte zurückzukehren.

„Wir Grüne wollen die Raumprobleme im Interesse des Ratsgymnasiums möglichst schnell lösen. Der Bedarf ist da, jetzt geht es um die beste Lösung", erklären der Fraktionsvorsitzende, Volker Bajus, und die Grünen im Schulausschuss, Birgit Strangmann und Thomas Klein, in einer Pressemitteilung. Bevor Entscheidungen gefällt werden könnten, müssten zunächst einmal alle Fakten auf den Tisch. Die Grünen werfen der CDU vor, mit ihrer Stellungnahme für einen Solitärbau einen "Streit vom Zaun gebrochen" zu haben. Das sei wenig hilfreich und schade "womöglich der Schule und gefährdet den Zeitplan“. (Weiterlesen: Auch die Schüler des Osnabrücker Ratsgymnasiums lehnen Anbau ab)

Zusätzlicher Jahrgang ab Sommer 2020

Das Rats braucht – wie auch Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium (EMA) und Gymnasium in der Wüste – eine Erweiterung, um den im Zuge der Rückkehr zum Abi nach 13 Jahren zusätzlich in die Schulen drängenden Jahrgang unterbringen zu können. In der Wüste kann das Problem mit einem Umbau bestehender Räume gelöst werden. Am EMA wird bereits ein neues Gebäude auf dem Schulgelände erstellt. Am Ratsgymnasium steht noch eine Entscheidung zwischen zwei Varianten aus: Entweder wird ein allein stehender Neubau auf dem Gelände der Schule errichtet, oder die zusätzlichen Klassenräume werden an den denkmalgeschützten Altbau angebaut. Sowohl die CDU als auch die gesamte Schulgemeinschaft haben sich in den vergangenen Tagen für den Solitärbau ausgesprochen, zuletzt die Schülervertretung.

Politik muss abwägen

"Die Grünen zeigen durchaus Verständnis für die Stimmen aus Schüler- und Lehrerschaft, die statt eines Anbaus einen allein stehenden Neubau fordern", heißt es bei Bajus, Strangmann und Klein weiter. Es sei ihr gutes Recht, ihre Wünsche klar zu äußern. Die Politik müsse jetzt abwägen. „Der Stadtrat wird dabei das Gesamte im Blick behalten müssen. Ein „Solitär“ entlastet den Bestand besser, verkleinert aber die kostbare Spielfläche auf dem Pausenhof. Der Anbau ermöglicht barrierefreien Zugang auch zum Altbau. Auch der unterschiedliche Finanzaufwand ist zu beachten“, gibt Klein zu bedenken. (Weiterlesen: Osnabrücker CDU unterstützt Ratsgymnasium)

Bislang kenne die Ratspolitik weder die genauen Kosten, noch die Raumplanung, oder die Sachgründe für die Varianten, die die Verwaltung vorgelegt habe. Deshalb überrasche das "Vorpreschen der CDU". Es sei nicht klug, einer Schule Versprechungen zu machen, die sich im Weiteren als unhaltbar herausstellen. So produziere man unnötigen Frust bei den Betroffenen, erklärt Bajus.

Neiddebatte vermeiden

Eine Neiddebatte unter den Schulen müsse vermieden werden. Es könne nicht angehen, dass ohne Rücksicht auf die Kosten gebaut werde. „Sollen dann Projekte anderer Schulen nach hinten geschoben werden? Das geht nicht. Wir sind daher der Verwaltung und Stadtbaurat Frank Otte dankbar, dass hier verantwortlich mit dem Schulbau umgegangen wird“, so die Grünen abschließend. (Weiterlesen: G9-Erweiterung an Osnabrücker Gymnasien: Sonne über dem EMA, dunkle Wolken über dem Rats)