Osnabrück. Das Unicum war von 1984 bis 2007 ein Schmelztiegel verschiedener Szenen. Am Samstag erinnert eine Revival Party im Unikeller – vis-à-vis des ehemaligen Standorts am Neuen Graben – an die legendäre Kneipe.

Im Unicum spielten Metal- und Jazz-Bands, Studenten trafen sich mit ihren Professoren, Kabarettisten wie Kay Ray starteten dort ihre Karriere, Lesben und Schwule feierten gemeinsam Partys, zu denen im Laufe der Zeit auch viele Heteros dazu stießen. Im Alten Kreishaus trafen sich in der rustikalen Holzvertäfelung und der rauchgeschwängerten Luft die unterschiedlichsten Menschen in friedlicher Co-Existenz. „Leben und leben lassen“ war das Motto in der 23-jährigen Ära des Unicums.

Idee entstand am Brett

Als die langjährigen Unicum-Gänger Simone Schnase und Boris Karloff zusammen mit Unikeller-Chef Sebastian Werkmeister eines Abends am Brett in Erinnerungen schwelgten, brüteten sie die Idee aus, eine Revival Party zu schmeißen. Im Sommer 2017 fand die Premiere statt. Weil der Zulauf so groß und überwältigend war, wurde schon in der gleichen Nacht der Plan geschmiedet, eine Zweitauflage zu veranstalten.

„Das Unicum war eine Instanz“, sagt Boris Karloff, der mit Simone Schnase auch bei der zweiten Revival Party Platten auflegen wird. Er erinnert an die proppenvollen Montagspartys, das abgerockte Ambiente oder die vielen Osnabrücker Bands, die dort aufgetreten sind und deren Konzerte er zum Teil organisiert hat.

Basisdemokratisch geführt

Aus der Taufe gehoben wurde das Unicum 1984 von sieben Studenten, die die Kneipe basisdemokratisch führten. Lange Jahre leitete Nelly Rölker ihre Geschicke. Der letzte Wirt im Unicum war Walter Gebing. Er hat bei der ersten Party in Anlehnung an die alten Jahre im Unikeller Bier gezapft. Am Samstag ist er als lebendes Unikum vor Ort, um die ein oder andere Anekdote zum Besten zu geben. Nachdem er das Unicum 2007 zum letzten Mal abgeschlossen hat, war das Glanz & Gloria dort für einige Jahre beheimatet. Aktuell sind die Räume leer und werden wegen einer bevorstehenden Kernsanierung nicht genutzt. Nach der Sanierung will die Uni die Räume nutzen, so die Pressestelle der Universität.

Wer Lust hat, am Samstag „alte Nasen“ zu sehen, der soll in den Unikeller kommen, empfiehlt Boris Karloff. Er und Simone Schnase alias SchniSchna werden Musik aus den Achtzigern, den Nuller Jahren, Indie-Rock und Punk auflegen, ein Spezial-Gast steuert Soul, Rock’n‘Roll und Unicum-Klassiker bei. Sebastian Werkmeister will den ungarischen Kräuterlikör gleichen Namens besorgen und ihn als Unicum-Gedeck kredenzen. Wer ein Bier für 2,50 Euro bestellt, bekommt den Likör umsonst dazu – wenn gewollt. Da es am Wochenende keinen Regen geben soll, will sich Werkmeister zudem an den Grill stellen und Mitternachts-Bratwürste servieren. Da werden die alten Nasen auch noch satt.

Die Unicum Revival Party im Unikeller beginnt um 22 Uhr. Der Eintritt ist frei.

