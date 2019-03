Osnabrück. Die elfjährige Leni lässt ein Rätsel des Alltags nicht mehr los. Kurzerhand bittet die Fünftklässlerin aus Osnabrück um prominente Hilfe – bei "Frag doch mal die Maus". Das Ergebnis sehen Quizliebhaber am Samstagabend in der ARD.

Wie ein Ei dem anderen: Leni Fieselmann kann sie nicht auseinanderhalten, ihrer Mutter Marion gelingt es nicht und Lenis ältere Schwester Kristin bekommt es nur hin, weil sie die beiden schon seit 15 Jahren kennt. Die 17-jährige Osnabrückerin ist mit eineiigen Zwillingen befreundet. "Sie sehen sich komplett ähnlich", sagt Leni.

Sie grübelte, wie man die beiden Freundinnen ihrer Schwester unterscheiden könnte – und landete schließlich bei künstlicher Intelligenz. Wenn das bloße Auge an der Aufgabe scheitert, hat neueste Technik bessere Chancen? "Die Frage hat mich nicht mehr losgelassen", erzählt Leni. "Also hab' ich an die Maus geschrieben."

"Können Zwillinge auch Computer täuschen?", fragte die Gymnasiastin aus Osnabrück die Redaktion der ARD-Unterhaltungsshow "Frag doch mal die Maus" per Email. Meist zweimal jährlich wird die Quizsendung für Erwachsene und Kinder ausgestrahlt. Das Konzept: Kinder stellen Fragen, prominente Rateteams müssen die Antwort erraten und die Maus-Experten lösen die Rätsel in Show-Experimenten auf.



Seit dem 9. März weiß Leni, dass sie am kommenden Samstag von einem Millionenpublikum im Fernsehen beobachtet werden wird. Denn vor zweieinhalb Wochen zeichnete die ARD die Sendung in Köln auf – und Leni war dabei: im Publikum, auf der Bühne und hinter den Kulissen.

"Total cool gemeistert"

Ihre Familie und eine Freundin begleiteten sie. Im dem Moment, als das große Showtor aufging, Moderator Eckart von Hirschhausen neben der verkabelten, gepuderten und frisch frisierten Leni auf der Bühne Platz nahm und ihr die erste Frage stellte, da war nicht ganz klar, wer nervöser war: die elfjährige Schülerin im Scheinwerferlicht oder ihre Mutter im Publikum. "Es war total aufregend, aber Leni hat das total cool gemeistert", findet Marion Fieselmann.

Die Kameras filmten, wie Leni die Idee für ihre Zwillingsfrage schilderte. Und sie hielten fest, wie ein Bühnenexperiment die Antwort auslotete. Zum Ergebnis wird nur soviel verraten: Wo das menschliche Auge an seine Grenzen stößt, haben auch Computermethoden ihre Schwächen.



Leni kennt die Antwort mittlerweile: Sie durfte während des Experiments direkt neben dem Sendungsexperten Armin Maiwald stehen. "Das war sehr interessant", sagt sie. Noch mehr freute sie sich aber über die Überraschungsgäste, die den Bühnenversuch tatkräftig unterstützten. Wer das war? Dazu hat sie der ARD-Redaktion Verschwiegenheit zugesichert. Neugierige Fernsehzuschauer erfahren es am Samstag.



Pony statt Computer

Ist die elfjährige Leni besonders technikinteressiert, dass sie ihre Neugier zur Zwillingsthematik mit den Fähigkeiten von Software und Computern verband? Nein, eigentlich gar nicht, sagt die Osnabrückerin. Normalerweise beschäftige sie sich mit ganz anderen Dingen, vor allem mit ihrem Pony Datti. Fünfmal die Woche reitet sie nachmittags – ein Hobby, das alle Frauen der Familie verbindet.



Das Abenteuer Fernsehen ging für Leni derweil auch nach der Aufzeichnung weiter: bei der After-Show-Party. Ans Buffet gesellten sich die Prominenten der Sendung. Lenis Vater sprach sie auf Fotos an. Und wie man das heute so macht, ließ Leni den Abend in Selfies festhalten. Mit Sänger und Mädchenschwarm Wincent Weiss, den eine Traube weiblicher Fans umringte. Mit Moderator Eckart von Hirschhausen und mit Komiker Bernhard Hoëcker.

Am Samstag wird Leni sie im Fernsehen wiedersehen. Mit der Familie, ihrer Freundin und jede Menge Knabberzeug wird sich die Füntklässlerin zuhause aufs Sofa setzen. Sie darf lange aufbleiben und "Frag doch mal die Maus" bis zum Ende schauen. Ein Manko muss sie der Unterhaltunsshow allerdings ankreiden: Künftige Verwechslungen der Zwillingsschwestern wird sie nicht zu verhindern wissen.