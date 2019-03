Osnabrück. Am Montagabend ist ein betrunkener Mercedes-Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Osnabrück gefahren. Sein Pech: Er überholte ausgerechnet eine Zivilstreife der Polizei.

Wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt, fiel der 32-jährige Fahrer auf der Straße Am Tie auf. Dort war der Mann demnach deutlich zu schnell in Richtung Schinkel-Ost unterwegs und überholte eine Zivilstreife der Polizei.

Vor dem Kreisel an der Belmer Straße bremste er der Mitteilung zufolge seinen Mercedes stark ab, fuhr auf die Nordstraße und gab erneut Vollgas. Zeitweise beschleunigte er seinen Wagen so stark, "dass die Zivilstreife beinahe den Blickkontakt verlor".

Auch Drogen konsumiert?

An der Kreuzung Nordstraße / Bremer Straße erwischten die Beamten das Fahrzeug und kontrollierten den Fahrer. Wie sie feststellten, stand er unter Alkoholeinfluss. Zudem bestand der Verdacht, dass der 32-Jährige Drogen konsumiert hatte. Er wurde zu Wache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem stellten die Beamten den Führerschein des Mannes sicher. Den 32-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.