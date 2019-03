Osnabrück. Unsachgemäß verwendete Kindersitze, fehlende Sicherheitsgurte, Handys am Steuer: Die Polizei hat bei Schwerpunktkontrollen in der vergangenen Woche zahlreiche Verstöße festgestellt. Rund ein Viertel der kontrollierten Autofahrer ließ sich etwas zu schulden kommen.

Im Fokus der Kontrollen im gesamten Gebiet der Polizeidirektion stand laut einer Mitteilung die Sicherheit der Autoinsassen bei der Fahrt. Speziell die Kindersicherheit nahmen die Beamten in den Blick. Die Streifen kontrollierten Kindersitze sowie Gurte und achteten auf Schutzhelme auf motorisierten Zweirädern. "Die Kollegen haben innerhalb und außerhalb von geschlossenen Ortschaften kontrolliert, auf Bundes-, Land- und kommunalen Straßen. Schwerpunkte gab es vor Schulen und an den Anfahrtswegen", sagte Marco Ellermann, Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück, unserer Redaktion. Das Gebiet der Direktion reicht vom Teutoburger Wald bis zu den Ostfriesischen Inseln.

Risiko von schweren Verletzungen

In den insgesamt 1400 kontrollierten Fahrzeugen stellten die Beamten demnach 354 Verstöße fest – rund ein Viertel der Fahrer hatte ein mitfahrendes Kind oder sich selbst nicht ausreichend gesichert. In mehr als 50 Fällen wies die Polizei nach, dass die Kindersitze beziehungsweise Kinderrückhalteeinrichtungen nicht ordnungsgemäß genutzt wurden oder gar fehlten. "Ohne die passende Rückhalteeinrichtung besitzen Kinder ein sieben Mal höheres Risiko, im Falle eines Unfalles schwere Verletzungsfolgen davon zu tragen", so Ellermann. Die Beamten appellierten an das Verantwortungsbewusstsein von Eltern. Die gesetzliche Verpflichtung zur Nutzung eines Kindersitzes ende mit zwölf Jahren oder wenn das Kind 1,50 Meter groß sei, hieß es in der Mitteilung.

Den Großteil der Verstöße verzeichneten die Polizisten bei der Anschnallpflicht. "Der richtig angelegte Sicherheitsgurt rettet Leben und schützt vor schweren Verletzungen und trotzdem schnallen sich viele Verkehrsteilnehmer nicht an", so Ellermann. Ein fehlender Sicherheitsgurt werde mit einem Verwarngeld von 30 Euro geahndet.

100 Euro Bußgeld und ein Punkt

Beunruhigend sei die hohe Zahl von kontrollierten Autofahrern gewesen, die mit Handy am Steuer erwischt worden seien, sagte Ellermann. Knapp 100 Verstöße nahmen die Beamten ihm zufolge auf. "Das ist nach wie vor ein großes Thema und wird uns weiterhin beschäftigen." Wer mit dem Handy am Ohr telefoniert oder während der Fahrt Nachrichten tippt, muss 100 Euro Bußgeld zahlen. Außerdem kassiert er einen Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg.

Mehr als 100 Polizeibeamte der Polizeidirektion Osnabrück waren bei den Kontrollen vom 11. bis zum 17. März beteiligt. Die Kontrollwoche fand im sogenannten TISPOL-Verbund statt (Traffic Information System Police). Der Verbund stellt den Zusammenschluss von Verkehrspolizeien der Mitgliedsländer der Europäischen Union dar. Schwerpunktkontrollen sollen dem Verkehrsteilnehmer die besonderen Gefahren im Straßenverkehr deutlich machen. Verkehrsüberwachungsmaßnahmen bilden auch in den kommenden Wochen und Monaten Schwerpunkte der polizeilichen Arbeit.