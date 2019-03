Osnabrück. Eine Mehrheit im Stadtrat hat entschieden, das Haus an der Herderstraße nicht zu kaufen. Damit hat die Stadt ihre Chance vertan, ein Zeichen zu setzen.

Kein privater Investor wird das Haus instand setzen wollen, denn das wäre alles andere als wirtschaftlich. Die Stadt hat ihre Chance vertan, sich der braunen Vergangenheit zu stellen und einen Ort der Erinnerung und Begegnung an der Herderstraße 22 zu schaffen. Natürlich würde eine Sanierung kostspielig werden. Doch noch bevor genaue Kosten ermittelt wurden, bevor überhaupt versucht wurde, Stiftungen, Vereine oder Initiativen für die Finanzierung mit ins Boot zu holen, haben sie die Flinte ins Korn geworfen. Das ist eine Schande und man bekommt den Eindruck, als habe die Friedensstadt ein Problem mit seiner dunklen Geschichte.

Nicht irgendeine Immobilie

Denn schon die Nussbaumvilla wurde in den 1990er dem Immobilienmarkt überlassen. Jetzt ist bürgerliches Engagement gefragt, das sich in Zeiten von aufkeimendem Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit für so eine Begegnungsstätte einsetzt. Diese muss mit Leben gefüllt werden, es müssen Diskussionen, Veranstaltungen und Ausstellungen dort stattfinden. Denn das Haus an der Herderstraße ist nicht irgendeine Immobile – es ist eines der letzten Gebäude in der Stadt mit einer Geschichte, die auch nachfolgende Generationen kennen sollten. Eine Geschichte von Reichtum und Raub, Mord und Moral, Osnabrück und Auschwitz.