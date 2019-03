Die Geschichte hinter dem Haus

Alles begann mit der Frage: "Warum steht mitten im Katharinenviertel ein Haus seit Jahren leer?" Die Recherchen unserer Redaktion brachten die Geschichte einer Familie ans Licht, deren dunkles Kapitel erst aufgeschlagen werden musste.

Das jüdische Ehepaar Flatauer kaufte das Grundstück im März 1929 von dem Tischlermeister Heinrich Grunge, wie den Grundbuchakten zu entnehmen ist. Alma und Raphael Flatauer ließen die Villa im Bauhausstil errichten. Die Familie war Inhaberin der Tuchgroßhandlung „Flatauer und Co. KG“ in der Möserstraße 26 und der „Großgarage Osnabrück-West“ in der Adolfstraße 60/62. Darüber hinaus besaßen sie drei Häuser in der Großen Straße, Nummer 27 bis 29, sowie weitere Ländereien.



Sie waren ruiniert

Am 3. Dezember 1938 legten die Nazis in der „Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens“. Die Flatauers waren davon betroffen und mussten im Juni 1938 die Häuser an der Großen Straße verkaufen. Die Großhandelsfirma „Flatauer und Co.“ in der Möserstraße wurde am 23. Dezember 1938 abgemeldet. Ein Jahr später war die Abwicklung der Firma beendet. Sie hatten nichts mehr, standen vor dem Ruin. Auch das Haus an der Herderstraße mussten sie verkaufen. Besonders bitter: Nach dem Verkauf waren die Flatauers Mieter in dem Haus, das sie 1929 für sich erbauen ließen. Noch knapp ein halbes Jahr lebten sie in ihrem ehemaligen Besitz. Alma und Raphael verließen Osnabrück und versuchten ihr Glück in Berlin. Vergebens. 1943 wurden sie in Auschwitz ermordet. Die Stolpersteine vor dem Haus an der Herderstraße erinnern heute an sie. Die Söhne konnten Deutschland rechtzeitig verlassen – Kurt wanderte nach Palästina aus. Sein Bruder Hans emigrierte nach London.

Wiedergutmachungsprozess

Nach dem Krieg kommt es 1949 zu einem Wiedergutmachungsprozess zwischen Hans und Kurt – den Söhnen des in Auschwitz ermordeten Ehepaars Flatauer – und der Familie des Landwirtes. Ein Entgegenkommen der damaligen Käufer ist den Akten nicht zu entnehmen. Der Prozess endete 1951 mit einem Vergleich. Die Besitzerin des Hauses musste lediglich eine Ausgleichszahlung in Höhe von 9000 DM an Kurt Palter und Hans Flatauer entrichten. Die beiden schwiegen weitgehend über ihre Vergangenheit in Osnabrück.

Nachfahren erfahren durch Berichterstattung mehr

Für die Nachfahren von Kurt und Hans blieb vieles der eigenen Familiengeschichte daher lange im Dunkeln. Erst auf Nachfrage unserer Redaktion und nach erscheinen der bisherigen Artikel erwachte die Neugier. Kurt Palters Sohn Guri lebt in Tel Aviv. Mit seiner Frau Aviva besuchte er im Dezember 2017 Osnabrück – und erfuhr Dinge über seinen Vater, die er vorher nicht für möglich gehalten hatte. Seine Osnabrücker Vergangenheit war bis dahin ein gut gehütetes Geheimnis.