Osnabrück. Heute sind sie ganz brav: Familienväter, passionierte Langstreckenläufer, ehrgeizige Praktikantinnen und Experten für Gesellschaftsspiele. Dabei konnten die Redaktionskollegen auch mal ganz anders: Damals, als sie noch jung und – Verzeihung – dumm waren und dachten, dass die Eltern schon nicht merken würden, was in der Reithalle, vor der Kaserne oder im Briefkasten so vor sich ging: blaue und graue Flecken inklusive. Für unsere Familienserie erzählen sie’s. Ist ja alles verjährt.





Mit Eintritt in die Pubertät bin ich gelegentlich heimlich nachts aufgestanden, ins Wohnzimmer geschlichen und habe die damals noch populären Erwachsenenmagazine „Peep“ mit Verona Feldbusch auf RTL2 oder „Wa(h)re Liebe“ mit Lilo Wanders bei Vox auf VHS aufgezeichnet. In den folgenden Monaten litt ich stets unter Schweißausbrüchen, wenn meine Eltern einen Film aufnehmen wollten und im dafür vorgesehenen Schrank nach alten Videokassetten suchten, die sie überspielen konnten. Ob sie etwas ahnten, wenn ich vehement vorbrachte, dass ich ebendiese oder jene Folge der Kleinkinderserien „Gummibärchenbande“ oder „Heidi“ bestimmt noch einmal sehen möchte, weiß ich bis heute nicht.







Unsere Eltern waren strikt dagegen, dass wir Luftgewehre bekamen. Auf Spatzen schießen? Undenkbar! Also haben wir sie uns heimlich beschafft, ausgemusterte Teile, die unsere Kumpel für eine Packung Zigaretten oder ein paar Mark hergaben. Verstecken war auf einem kleinen Bauernhof kein Problem. Spatzen haben wir damit aber nicht gejagt, dafür hat mir mein Bruder mal aus einer Pistole eine Rundkugel auf den Hintern geschossen. Kein Blut, aber ein ordentlicher blauer Fleck. Wenn ich ein Kind hätte, das unbedingt schießen will, würde ich es zum Schützenverein schicken.







Man darf nicht klauen! Das siebte Gebot hatten mir meine Eltern auf überzeugende Weise nahegebracht, und ich war weit davon entfernt, lange Finger zu machen. Aber Günter, der mit mir in die zweite Klasse unserer Zwergschule ging, ließ ab und zu Süßigkeiten bei Tante Emma mitgehen. Das war der Lebensmittelladen auf der anderen Straßenseite, und die Inhaberin hieß wirklich Tante Emma. Lakritzschnecken, Brausepulvertütchen und Eiskonfekt gab es bei ihr noch lose zu kaufen. Für fünf Pfennige. Und die Süßigkeiten lagen im Regal auf der Seite, die Tante Emma nicht sehen konnte, wenn sie hinter ihrem Tresen stand. Günter nutzte das aus, und ich wusste das. Ein Zwiespalt tat sich auf für mich. Einerseits fand ich es nicht richtig, dass Günter ins Regal langte und Tante Emma etwas wegnahm, aber mein Mut und mein Unrechtsbewusstsein waren noch nicht so ausgeprägt, dass ich ihm das ins Gesicht gesagt hätte. Ja, ich bewunderte Günter sogar für seinen Mut, etwas zu riskieren. Wenn der Diebstahl aufgeflogen wäre, hätten alle über ihn geredet. Niemals wollte ich so tief sinken, dass mir das geschähe. Für ihn hätte es außerdem eine Tracht Prügel gegeben. Von seinem Vater, nicht von Tante Emma, denn die war eine herzensgute Frau, die wahrscheinlich ein Auge zugedrückt hätte. Klauen wollte ich also nicht, mutig sein schon. Als ich beim nächsten Mal im Laden stand, sahen mich die Zuckerherzen verführerisch an. Gelbe und rosafarbene Herzchen, süß und leicht säuerlich. Sollte ich mir eins davon in die Tasche stecken? Ich bin ja schon in der zweiten Klasse, sagte ich mir, wenn, dann jetzt! Ich streckte meine Finger aus, stippte sie aber nur auf die Zuckerstaubkrümelchen in der halb leeren Verpackung. Während ich meine Finger hastig ableckte, beschlich mich das schale Gefühl, mit meiner kriminellen Energie zu weit gegangen zu sein. Es war zwar nur Zuckerstaub, aber man darf nicht klauen. Schon gar nicht bei Tante Emma!



Hessen, Anfang der 90er. Ich war etwa 19 Jahre alt, als ich das bisher einzige Mal ins Visier der Polizei geriet. Ein Freund hatte mehrere Sets aus Spielzeuggewehren samt Kopfsensoren. Wenn jemand per Infrarot getroffen wurde, vibrierte der Helm. Wieso wir es für eine gute Idee hielten, mit diesem Equipment unsere Fähigkeiten im Dunkeln im unmittelbaren Umfeld einer amerikanischen Kaserne zu schärfen? Ich habe keine Ahnung mehr. Vor Ort schlichen wir um den Stacheldrahtzaun des Stützpunkts herum, winkten am gesicherten Einfahrtstor fröhlich mit unseren täuschend echten Waffen den Wachen zu und spielten Scharfschütze im Unterholz – bis wir in der Ferne etwas Grünes auf vier Rädern sahen. Damals verhieß das nichts Gutes, denn Polizeiwagen waren grün. Wir verdrückten uns schnell in den Wald, doch anscheinend nicht schnell genug. Genau auf unserer Höhe hielt der Streifenwagen, zwei Beamte stiegen aus – und leider nicht nur die Beamten. Sie hatten einen Schäferhund dabei. Wir rührten uns zunächst nicht. Doch als einer der Männer in den Wald hineinrief, dass wir rauskommen sollten, bevor er den Hund loslässt, fassten wir den ersten sinnvollen Gedanken an diesem Abend und „ergaben“ uns. Die Personalien wurden aufgenommen. Wir versicherten, dass wir so etwas nie wieder tun würden. Die Polizisten schlossen eine Anzeige nicht aus, aber es blieb bei dem Denkzettel – und dem, was man in der Beamtenszene wohl Platzverweis nennt.







Niemals habe ich meinen Eltern auch nur ein einziges Wort davon berichtet, wenn sich mein damalig höchstes Glück, gesucht auf dem Rücken eines Pferdes, kurzzeitig in stärkster Erdverbundenheit aufgelöst hatte. Zu groß war die Sorge, dieses Hobby könne als zu gefährlich eingestuft und untersagt werden. Ob ich an dem Tag, als Matsch und Wasser in einer riesigen Pfütze über mir zusammenschlugen, wirklich damit rechnete, dass mir meine Mutter abnehmen würde, ich hätte aus purer Hilfsbereitschaft meine Reitkleidung schon mal selbst per Hand gewaschen? Wie rücksichtsvoll, dass sie das einfach so stehen ließ.







An Neujahr zog ich mit meinem Cousin – wir waren noch keine zehn Jahre alt – sehr früh los, um die Nachbarschaft nach nicht explodierten Knallern zu durchforschen. Ein Chinaböller war trocken und völlig unversehrt. Wir zündeten ihn an und warfen ihn in einen öffentlichen Briefkasten, der nach einem dumpfen Rumms dann merkwürdige Rauchzeichen gab. Einen Böller, vermeintlich ohne Zündschnur, nahmen wir mit heim, um ihn fachmännisch zu öffnen und das Schwarzpulver für höherwertige Zwecke zu sichern. Aus Blödsinn frickelten wir aber vorher eine selbst erzeugte Zündschnur da rein. Wider Erwarten funktionierte die, weil wohl noch ein Rest von der alten aus dem Sprengmittel ragte. Aber wir standen mitten im Wohnzimmer, weder Tür noch Fenster waren geöffnet. In unserer Panik warfen wir den Böller unter ein Sideboard. Rumms. Der türkise Teppich trug an der Stelle eine dunkelgraue Färbung davon. Für Putzversuche blieb uns keine Zeit, weil die Explosion besser wirkte als jeder Wecker. Und die rief nun alle Bewohner zu einem spontanen Familientribunal zusammen, das letztlich für uns schmerzhaft endete. Fünf, sechs Jahre später fühlte sich meine Mutter an diesen Morgen erinnert, nachdem mich ein Freund in ihrer Abwesenheit besucht hatte. In einer Ecke desselben Wohnzimmers stand inzwischen eine sehr große Bodenvase, in der mannshohes Schilfrohr und Schilfgras ihre dekorative Wirkung verbreiteten. Spaßeshalber nahm Tom sein Feuerzeug heraus und ließ es in die Richtung schnippen. Zu seiner Überraschung gab es zunächst eine kleine Stichflamme aus dem Feuerzeug und dann eine sehr große Stichflamme aus dem Schilf, die an der sauber geweißten Zimmerdecke einen grauen, im Zentrum schwarzen Fleck hinterließ. Auch mein Hinweis, dass der türkise Teppich leider nicht mehr da sei; er hätte sich doch prima mit der Decke ergänzt, vermochte meine Mutter nicht fröhlich zu stimmen.





2004 habe ich mich aus dem Haus geschlichen, um mit einer Freundin zum „10 Jahre Donots“-Jubiläumskonzert zu gehen. Das war mein erstes Konzert. Ich war elf. Sorry, Mama! – Ich gehe bis heute gerne auf Konzerte und Festivals.