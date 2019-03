Osnabrück. Fridays for Future – unter diesem Motto setzen sich Schüler jeden Freitag für mehr Umweltschutz ein. Einige lassen dafür den Unterricht ausfallen – trotz Schulpflicht. Im Osnabrücker Jugendparlament gehen die Meinungen dazu weit auseinander.

„Wir können ja nicht dazu aufrufen, das Gesetz zu brechen!“, formulierte Kilian Thiel das zentrale Argument gegen die Schulstreiks: die Verletzung der Schulpflicht. Eine gemeinsame Meinung zu den Zielen der Fridays-for-Future-Bewegung fanden die Jugendlichen schnell: „Dass in diesem Parlament alle hinter Umweltschutz stehen, müssen wir nicht diskutieren“, so Florian Nils Hehmann, „aber ob wir hinter diesem Streik stehen, dass sollten wir diskutieren“. (Weiterlesen: Streikenden Schülern droht eine Sechs)



Demo ja, Streik nein?

„Ich persönlich halte es nicht für eine gute Idee, dass wir uns hinter die Streiks stellen, aber hinter die Demo schon“, fand Lukas Ölmann. Die Demonstration findet nach Schulschluss statt, der Streik während der regulären Schulzeit. Vorstand Julius Walkenhorst vertrat seine Meinung deutlich: „Wenn man sich viel über ausfallenden Unterricht beklagt und dann aber streiken geht, das macht keinen Sinn“. Lars Reitzner fand außerdem, dass die Streiks die Aufmerksamkeit in die falsche Richtung lenken, denn die Politik diskutiere nun über die Schulpflicht, statt über den Schutz des Klimas. „Ich sehe nicht den Zwang, dass man das unbedingt vormittags macht“, erklärte der Schüler seine Abneigung gegen den Streik.

Das sahen andere Jugendliche anders: Die Tatsache, dass Jugendliche nicht in die Schule gehen, schaffe überhaupt erst die Aufmerksamkeit, erläuterten mehrere Schüler. Dörthe Winkler etwa unterstützt die Streiks und fand es wichtig, dass das Jugendparlament als Vertreter von Schülern Stellung dazu bezieht. Auch den Vorwurf, die Schüler würden bloß den Unterricht schwänzen und während des Streiks herumsitzen, ließ sie nicht gelten. Es gebe Vorträge, Workshops und Infostände über Kohle, Klima oder Feminismus: „Da lernt man viel mehr als in der Schule“, fand sie. (Weiterlesen: Weltweit Schülerproteste fürs Klima in mehr als 100 Staaten)

Meinung des Kultusministeriums

Zehra-Cemre Arslan merkte außerdem an, dass Vertreter des Kultusministeriums sich gegen übertriebene Strafen wegen der Streiks wie etwa Schulverweise ausgesprochen haben. Wie wichtig die Streiks seien, brachte Benno Bals auf den Punkt: „Es geht einfach um unsere Zukunft“. Das sei wesentlich wichtiger als die ein oder andere Unterrichtsstunde.

Letztendlich einigten sich die Jugendlichen per Abstimmung auf eine einheitliche Stellungnahme: Das Jugendparlament vertritt die Ziele von Fridays for Future und unterstützt die Demo. Zu den Streiks nimmt das Parlament nicht explizit Stellung. (Weiterlesen: Vorbild Greta Thunberg: Osnabrücker organisiert Klimademos mit)

Umgestaltung von Kreuzungen

Eine Forderung der Bewegung ist der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sowie des Radverkehrs. Dem widmete sich auch das Jugendparlament erneut und berichtete über den „Runden Tisch Radverkehr“ sowie aus dem eigenen Projekt. Dort hatten die Schüler konkrete Ideen dafür gesammelt, welche Kreuzungen in Osnabrück umgestaltet werden sollten.

Anzeige Anzeige

Auch beim Jugendforum 2030 hatten die Jugendlichen laut Lukas Ölmann „etliche, wirklich sehr, sehr viele Vorschläge“ für Verbesserungen zusammengetragen. Bei der Veranstaltung ging es um eine attraktive Gestaltung der Stadt. In seinem kurzen Rückblick zu dem Treffen wertete Ölmann dieses als großen Erfolg.