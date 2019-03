So soll der dreiteilige Gebäudekomplex rund um das neue Agro-Technicum der Hochschule Osnabrück am Campus Westerberg einmal aussehen. Foto: Hermann Pentermann

Osnabrück. Am Campus Westerberg will die Hochschule Osnabrück in Kürze mit dem Bau eines Landmaschinen-Forschungszentrums beginnen. Bis Ende 2020 entstehen zunächst ein Laborgebäude und eine Multifunktionshalle. Ein drittes Gebäude, das sogenannte Agro-Technicum, soll bis 2022 folgen.