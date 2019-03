Osnabrück. Geschichte, Gesellschaft und Religion thematisiert die Osnabrücker Künstlerin Maria Feldkamp mit ihren Arbeiten, die sie zurzeit unter dem Titel „Orte und Augenblicke“ in der Galerie Letsah zeigt.

Ein Menschenreigen animiert den Betrachter, herkömmliche Denkstrukturen aufzubrechen: Das sind im Bild Nonnen in gelber Ordenstracht aufgereiht, die sich anschicken, Fußball zu spielen. Verbindet die Künstlerin mit ihrer Arbeit die Botschaft, dass Ordensschwestern traditionelles Gebaren über den Haufen werfen sollen? Oder basiert das Bild auf realen Beobachtungen? Es geht zweifelsfrei um die Fähigkeit, das Verhalten zu verändern, um „am Ball“ zu bleiben. Und die Farbe Gelb steht in diesem Fall symbolisch für die Weisheit und die Freude am Leben.

Verbindung der Konfessionen

„Orte und Augenblicke“ hat die Osnabrücker Künstlerin Maria Feldkamp in ihren Fokus gestellt, um in der gleichnamigen Ausstellung geschichtliche, gesellschaftliche und religiöse Fragen mit regionalen Gegebenheiten zu verquicken. Mal sind es „Adelshöfe“, die sie malt, in denen Karl der Große auf seiner Mission als „Vater Europas“ offenbar auch in der Region Osnabrück Halt machte. Oder es sind die Treppengiebel am Osnabrücker Markt, die als historische Wahrzeichen in direkter Nachbarschaft zum Rathaus die Bombardements des zweiten Weltkrieges überlebt haben. Der Chor der Marienkirche, dargestellt in reicher Farbenpracht, steht derweil als Sinnbild für die Verdienste der Reformation. Eine „Häuserlandschaft“ inmitten der Hasestadt ist aus der Vogelperspektive zu sehen. Es macht den Eindruck, als beschreibe das Bild den Anflug vom Dom in Richtung St. Marien, eine Art geografische Verbindung der Konfessionen.

Ähnlich geht Feldkamp bei dem Werk „Religionen im Gespräch“ vor. Hier gelingt die inhaltliche Verortung noch gradliniger: Menschen verschiedener Religionen gruppieren sich um eine Schriftrolle, die als Tora gedeutet werden darf, die hebräische Bibel.