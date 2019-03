Osnabrück. "Spieglein, spieglein an der Wand, wer verdient weniger im Land? – Frauen. Und zwar 21 Prozent weniger als Männer. Gegen die Ungleichheit im Lohnsektor demonstrierte der "Sozialverband Osnabrücker-Land" in der Innenstadt.

"Arbeitgeber verlangen von Frauen die gleiche Arbeitszeit und die gleiche Leistung wie von Männern, der Lohn aber ist geringer", betonte Hanna Nauber. Sie ist Kreisfrauenbeauftragte vom Osnabrücker Ableger des Sozialverbands Deutschland (SoVD). Um auf die Ungleichheit im Lohnsektor Aufmerksam zu machen, rief der Sozialverband Osnabrücker-Land zu einer Demonstration auf. Mit Flugblättern und aufgeklebten Bärten informierten die rund 30 Teilnehmer über den "Equal Pay Day" (deutsch: "Tag der Entgeltgleichheit").

Der Aktionstag soll symbolisch auf die Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen hinweisen. Genauer gesagt darauf, dass Frauen ein Fünftel weniger Lohn erhalten als Männer. Dazu wird der Tag jedes Jahr basierend auf der "Gender Pay Gap" (Lohnlücke) bestimmt. In diesem Jahr fiel er auf den 18. März, denn 21 Prozent von 365 Tagen ergibt 77 Tage. Frauen arbeiten in Deutschland nach dieser Rechnung im Schnitt 77 Tage umsonst. "Keine Kleinigkeit, sondern eine Unverschämtheit", unterstrichen Mitglieder des Sozialverbandes.

Schlechtere Karrierechancen

Die 21 Prozent Ungleichheit kommen durch die Unterschiede bei den Bruttostundenlöhnen zustande. Laut Statistischem Bundesamt verdient eine Frau durchschnittlich 17,09 Euro pro Stunde, ein Mann hingegen 21,60 Euro. Dabei handelt es sich um "bereinigte" Zahlen, weil sie die schlechteren Zugangs- und Karrierechancen von Frauen zu besser bezahlten Jobs außer Acht lassen. So fänden sich Frauen häufiger als Männer in schlechter bezahlten Teilzeitjobs, im Dienstleistungssektor oder in sozialen Berufen, so Nauber. Männer hingegen würden häufiger in Führungspositionen und in gut bezahlten Branchen wie der Technikindustrie arbeiten. Stimmen Qualifikation und Tätigkeit bei Mann und Frau jedoch überein, verdienen Frauen laut Statistischem Bundesamt im Schnitt sechs Prozent weniger

Indes plädierte die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung für eine "Aufwertung sogenannter Frauenberufe in Pflege und Erziehung". Bundesvorsitzende Maria Etl betonte, dass die Aufwertung am Ende auch auf dem Gehaltszettel deutlich werden müsste.

Die geringe Repäsentanz der Frauen in Führungsetagen oder das Arbeiten in Teilzeit seien Hanna Nauber von der SoVD zufolge keine "selbst gewählten Schicksale". Grund dafür seien vielmehr Bedingungen wie "Unternehmenskultur, Spielregeln auf dem Arbeitsmarkt sowie mangelnde Familienunterstützung der Firmen." Frauen kämen so häufig gar nicht in die Positionen, um mehr zu verdienen. Ein geringerer Lohn schlage sich dann auch im Rentenniveau nieder. Der Unterschied zwischen Männern und Frauen läge dort bei 53 Prozent. Der SoVD stütz sich dabei auf Angaben des Justizministeriums in Berlin.

Appell an Frauen

Damit es zu Veränderungen kommt, sieht Nauber nicht bloß die Arbeit- und den Gesetzgeber in der Pflicht: "Auch Frauen sollten mehr Power und Standhaftigkeit zeigen. Sie sollten mehr verlangen." Zu oft würden sich Frauen mit der Ungleichheit zufrieden geben. Mit ihren Aktionen möchte der SoVD deshalb allen Frauen Mut machen.

Die Demonstration bot Anlass auf das 100-jährige Jubiläum des Sozialverbands in Osnabrück hinzuweisen. Mit roten Tüchern und Anstecknadeln erinnerten sie an die lange Geschichte des Kreisverbands. Der 8.500 Mitglieder umfassende Verband ist nach eigenen Angaben der stärkste Sozialverband Niedersachsens. Er setzt sich mit Initiativen für „Solidarität“ und „Soziale Gerechtigkeit" ein.