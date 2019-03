Osnabrück. Der 25-Jährige, den das Landgericht im Januar zu zwölf Jahren Gefängnis wegen der Tötung seines Babys verurteilt hatte, akzeptiert das Urteil nicht. Er zieht vor den Bundesgerichtshof.

Das bestätigten der Sprecher des Landgerichts, Christoph Sliwka, sowie Frank Otten, Anwalt des 25-Jährigen, auf Anfrage unserer Redaktion. Das Einlegen der Revision diene vorerst zur Wahrung der Frist, ergänzte Otten. Er werde nun die schriftliche Urteilsbegründung abwarten und anschließend mit seinem Mandanten entscheiden, ob sich der Bundesgerichtshof mit dem Fall beschäftigen muss oder der 25-Jährige die Revision zurückzieht. Mit der schriftlichen Urteilsbegründung sei etwa Mitte April zu rechnen, sagte Otten.

Baby zu Tode misshandelt

Am 25. Januar hatte das Schwurgericht den 25-Jährigen wegen Totschlags zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Osnabrücker seinen vier Tage alten Sohn im Mai vergangenen Jahres in seiner Wohnung in Hellern schwer misshandelt hatte. Der Junge starb Tage später im Krankenhaus, er hatte unter anderem einen gebrochenen Schädel. Der Kindsvater hatte seine Angaben zum Geschehen wiederholt geändert. Direkt nach der Tat hatte er eine Hundeattacke erfunden.

Staatsanwaltschaft und Nebenklage – die Kindsmutter war als Nebenklägerin aufgetreten – hatten zwölf Jahre Gefängnis gefordert. Der Anwalt des Verurteilten hatte ebenfalls auf Totschlag plädiert, aber achteinhalb Jahre Haft beantragt.



Am Ende der Verhandlung hatte der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsverkündung in Richtung des 25-Jährigen gesagt:

Liam war kein quengelndes Schreikind, nein. Er war noch gar nicht richtig zuhause angekommen. Er hatte gar nicht die Möglichkeit, seine Eltern nachhaltig zu nerven. Sie haben in Ihrer Wut und Gereiztheit heftig auf Liam eingeschlagen. Das ist ein brutales Verbrechen gegen Ihren Sohn, einen wehrlosen Jungen. Sie sind erwachsen, Sie hatten die Verantwortung.

So geht es gegebenenfalls weiter

Im Zweifelsfall wird sich also der BGH mit dem Fall beschäftigen müssen. Er prüft allerdings lediglich auf Verfahrensfehler – eine wiederholte Beweisaufnahme ist ausgeschlossen. Der BGH kann die Revision verwerfen oder den Fall an eine andere Kammer des Landgerichts zur erneuten Verhandlung zurückgeben. Bei einer Aufhebung müsste das Landgericht den Fall erneut verhandeln und entscheiden. Ein BGH-Urteil ist rechtskräftig.