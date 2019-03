Großer Scheck und großer Betrag: Apotheker Jan-Henrik Pott (Mitt) überreicht die Summe der Sterntaler-Aktion symbolisch an Thomas Kater, Leiter der Tageswohnung für Obdachlose, und Franz-Josef Schwack, Vorsitzender des Sozialdiensts Katholischer Männer (von links) Foto: Ullrich Schellhaas

Osnabrück. Seit 14 Jahren spendet Jan-Henrik Pott die in seinen Apotheken gespendeten Sterntaler an die Tageswohnung für Obdachlose und deren Straßenzeitung „abseits“. Im vergangenen Jahr kam so viel Geld zusammen, wie nie zuvor.