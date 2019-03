Osnabrück. Lukas Brandt, Nikola Pancic, David Boyd, Kathrin Inbal-Bogensberger und Denys Proshayev traten als „Camerata Osnabrück“ mit Werken von Mustonen, Beethoven und Dubois auf.

Acht Jahre alt ist diese Musik, nach klassischen Maßstäben also noch ein Säugling: Der Finne Olli Mustonen komponierte das Werk, mit dem Oboist Lukas Brandt, Geiger Nikola Pancic, Bratscher David Boyd und Pianist Denys Proshayev am Sonntag loslegen. Das schroffste Werk spielen die Musiker, die sich „Camerata Osnabrück“ nennen, also gleich zu Beginn.

Doch so schlimm ist es dann auch wieder nicht, denn Mustonen ist ein Erzähler in Klängen, seine Musik zugleich schlicht und spannungsvoll. Tastend zunächst, ohne Melodien im eigentlichen Sinne, erst nach und nach nimmt der erste Satz mächtig Fahrt auf und verebbt schließlich wieder. Kleine Themenfetzen und breite Klangflächen beherrschen den zweiten (und damit schon letzten) Satz, der mit „Es muss sein“ betitelt ist. Ein Beethoven Bezug? Der nämlich schrieb die gleichen Worte im letzten Satz „Der schwer gefasste Entschluss“ seines Streichquartetts F-Dur op. 135.



Munter-spielerisch unterwegs

In diesem Konzert geht es jedenfalls auch mit Beethoven weiter. Kein Streichquartett natürlich, sondern das „Gassenhauer“-Trio. Eigentlich ein Klarinettenstück, von Beethoven alternativ auch für die Geige in Betracht gezogen, hier aber mit der Oboe von Lukas Brandt besetzt. Besonders im langsamen Satz dieses für Beethovens Verhältnisse ungewöhnlich „klassischen“ Trios funktioniert das wunderbar. Lukas Brandt legt die Ecksätze oft sehr zart, leise und eindeutig kantabel an, seine Mitstreiter Denys Proshayev und Kathrin Inbal-Bogensberger sind eher munter-spielerisch unterwegs.

Schließlich Théodore Dubois und ein Quintett von 1905. Reichlich kontrastarm kommt das zwar daher, doch dafür wirkt es warm und opulent, zeugt von gutem Gespür für Klänge und steckt voller wunderbarer Melodien.