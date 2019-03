Osnabrück. Der mutmaßliche Brandstifter des Restaurants Nokta am Güterbahnhof ist am Montag nicht zum Prozessauftakt erschienen. Die Polizei suchte ihn vergeblich, die Richterin erließ Haftbefehl.

Anfang 2018 war das Restaurant in Flammen aufgegangen. Ab dem heutigen Montag muss sich ein 36-Jähriger vor dem Schöffengericht verantworten. Er soll das Restaurant in Brand gesteckt haben.

Doch der Angeklagte erschien nicht. Sein Anwalt hatte weder eine Festnetz- noch eine Handynummer von seinem Mandanten. Daher setzte die Richterin die Polizei in Bewegung, die den Angeklagten zuhause abholen sollte. Nach einer halben Stunde die Rückmeldung von den Beamten: Der Angeklagte sei bei der Arbeit in Melle-Gesmold, berichteten die Eltern des Angeklagten der Polizei. Wo sich seine Arbeitsstelle befinde, könnten sie aber nicht sagen, da ihr Sohn für eine Zeitarbeitsfirma arbeite. Der 36-Jährige wohne bei seinen Eltern, hieß es im Gerichtssaal.

Richterin erlässt Haftbefehl

Die Richterin fand in ihrer Akte schließlich eine Handynummer, erreichte aber nur die Mailbox des Angeklagten. Damit war die erste Sitzung gelaufen. Die Richterin erließ Haftbefehl. Den wolle sie vollstrecken lassen, sollte sie den Angeklagten am Montag nicht mehr auf seinem Handy erreichen. Die geladenen Zeugen wurden auf den zweiten Prozesstag am kommenden Montag vertröstet.

Sollte die Richterin den Haftbefehl vollstrecken lassen, muss der Angeklagte bis zum nächsten Prozesstag am 25. März ins Gefängnis – womöglich sogar bis zum Ende des Prozesses.

Angeklagter belastete Nokta-Betreiber



In der Nacht vom 14. auf dem 15. Januar 2018 war in dem Restaurant an der Hamburger Straße ein Feuer ausgebrochen. Schnell war klar: Es war Brandstiftung. Anfangs geriet der Nokta-Betreiber Sedat Müstak (Foto) selbst ins Visier der Ermittler, nachdem ihn ein Tippgeber belastet hatte. Und eben jener Tippgeber ist der heute Angeklagte.

Der 36-Jährige soll, so die Anklage, in jener Nacht durch einen unverschlossenen Notausgang in das Restaurant eingebrochen sein. Mit einem Brandbeschleuniger habe er an drei Stellen Feuer gelegt. Im Juni erhob die Staatsanwaltschaft Anklage.

Nokta am Güterbahnhof bleibt geschlossen

Das Nokta am Güterbahnhof ist noch immer geschlossen. Und es bleibt geschlossen, versicherte nun Inhaberin Natalia Bassauer auf Anfrage unserer Redaktion. Derzeit lasse sie alles aus dem Restaurant herausreißen, was sie seit dem Brand dort verbaut habe.

Hintergrund: Das Verhältnis zwischen Bassauer und ihrem Partner Müstak auf der einen sowie der Freikirche Lebensquelle, der Arche Holding International GmbH mit Sitz in Neuenkirchen-Vörden und der 3G Group (ehemals Zion GmbH) auf der anderen Seite ist seit Langem zerrüttet – zwischen den Parteien war ein regelrechter Rosenkrieg ausgebrochen. Man sei psychisch und finanziell ruiniert, sagte Müstak am Montag. Der Lebensquelle gehört das Gebäude, die Arche fungierte zuletzt im Auftrag der Freikirche als Vermieterin der Geschäftsräume, und der 3G Group gehört das Grundstück vor dem Restaurant.

Im vergangenen August hatte Müstak das Nokta am Theater am Domhof eröffnet. Das bleibe bestehen.

Der Prozess wird nun am kommenden Montag, 25. März, fortgesetzt. Bei einer Verurteilung droht dem Angeklagten eine Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren.