Osnabrück. Stolz präsentierten jetzt 98 Grundschüler der Rückert- und Elisabethschule ihre selbstgebauten Nistkästen und Bruthöhlen, in die jetzt in der Weststadt heimische Vögel einziehen können.

Es habe total Spaß gemacht, waren sich die Schüler jetzt einig, als sie ihre fertigen Nistkästen und Bruthölen unter dem Arm ins Wochenende gingen. Unterstützt von der Bürgerinitiative zum Erhalt und zur Pflege des westlichen Naturerholungsgebietes Osnabrück, kurz „Bepo“, haben sechs ehrenamtliche Kräfte des Vereins zusammen mit Lehrern und Schülern die Bausätze für die Nistkästen und Bruthöhlen zusammengebaut.



Die Bürgerinitiative „Bepo“ wurde Anfang der neunziger Jahre gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, eine neue Verkehrsachse in Osnabrück, die Westumgehung, die aus Sicht der Initiative wertvolle Naherholungsgebiete durchschneiden würde, zu verhindern.

Zahl der Gartenvögel dramatisch zurückgegangen

Neben den Verkehrsplanungen habe der Verein aber auch immer wieder Naturschutzthemen im Blick. Es scheine eine schleichende aber unaufhaltsame Entwicklung zu sein, dass die Zahl der Gartenvögel dramatisch zurückgehe, so Simone Körber. Immer mehr Flächen und auch Gärten würden versiegelt. Die zahlreichen Steingärten und Kieselbeete seien eine der Ursachen.

Daher würden sich die Vereinsmitglieder jetzt verstärkt um das Thema der heimischen Vogelwelt kümmern. Aber auch Müllsammelaktionen stünden neben den zentralen Themen der Verkehrsplanung in der Stadt immer wieder auf der Liste der Aktionen der rund 170 Mitglieder des Vereins, so Simone Körber.

Zurück in die Schule: In den zwei Übungsstunden im Werkunterricht der vierten Klasen der beiden Grundschulen stand aber nicht nur das praktische Handwerken auf dem Programm. Zahlreiche Informationen rund um die heimische Vogelwelt bis hin zum Nutzen von Insekten in der Umwelt vermittelten die Naturschützer des Vereins.



Familien einbezogen

So könnten die Kinder bewusst erleben, was es heiße, sich für den Erhalt der Natur einzusetzen. „Aktives Tun und theoretische Informationen in einer Aktion“, sagt Simone Körber. Die selbst zusammengebauten Nistkästen nahmen die Kinder jetzt mit nach Hause, um sie bei sich aufhängen. So würden auch die Familien in das Projekt einbezogen.

„Die Kinder waren total begeistert bei der Sache“ betonte Klassenlehrerin Kristina Preuße von der Rückertschule. Als sie von der Aktion des Vereins gehört hätten, seien alle, Lehrer wie Schüler, gleich dabei gewesen. Die Schüler freuten sich, als sie jetzt ihre fertigen Nistkästen und Bruthöhlen mit nach Hause nehmen durften. „Wir haben auch Vogelfutter mitbekommen“ und „Wir haben schon einen guten Platz für den Kasten ausgesucht“ lauteten nur einige der Antworten der Schüler, auf die Frage, wie das Projekt ihnen gefallen habe.

Rund 20 Nistkästen sind jetzt übrig geblieben. „Wir werden die restlichen Nistkästen auf einer großen Streuobstwiese am Klinikum aufhängen“, so Simone Körber. Die Jägerschaft Osnabrück unterstütze sie dabei. Da es allen Beteiligten so viel Spaß gemacht habe, sei für den Verein klar, dass sie im Herbst die nächste Aktion zum Artenschutz, zusammen mit den Schulen, starten werden.