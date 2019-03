Osnabrück. Blut, Tod, Explosionen. Viele Bundeswehrsoldaten, die in Afghanistan waren, haben diese Bilder noch immer vor Augen. Die Folge sind schwere seelische Schäden. Auch 2018 gab es knapp 280 neu diagnostizierte psychiatrische Erkrankungen bei Bundeswehrsoldaten. Wir haben mit einem Soldaten aus Osnabrück gesprochen, dem es ganz anders geht.

In Gedanken sitzt Frederik (Name geändert) am Steuer seines Transportes auf der Hauptstraße mit dem Namen "Banana" von Kunduz nach Masar-e Scharif im Norden Afghanistans. "Wir haben jede Straße nach einer Frucht benannt", erzählt der 30-Jährige, der 2013 als Kraftfahrer in Afghanistan war.

Doch was sich nach einer unterhaltsamen Ausfahrt anhört ist es keinesfalls. "Wir wussten, dass wir immer auf der Straße bleiben mussten und auf keinen Fall anhalten durften", erzählt er mit ernster Mine, "denn links und rechts von den Straßen waren überall Minen." Außerdem sei bei einem Stopp das Risiko eines Angriffs durch die Taliban zu hoch gewesen. Die Ungewissheit eines Angriffs habe täglich in den Köpfen gesteckt, sagt Frederik.

"Die Leute tragen da offen ihre Maschinengewehre. Ob sie freundlich gesinnt sind, weißt du nur, wenn sie nicht auf dich zielen."

Erst in einem kleinen Dorf macht der Konvoi halt. Dort fühlten sich Frederik und seine Kameraden relativ sicher. Immer mal wieder machten sie Station in kleinen Ortschaften. Mithilfe von Übersetzern sprachen sie mit den Einheimischen, zeigten Präsenz in der bis heute umkämpften Region. Macht zu demonstrieren war äußerst wichtig, denn er habe erlebt, wie die Herrschaft über die Dörfer und Regionen des Landes beinahe täglich wechselte. "An einem Tag haben wir mit einem Dorfältesten gesprochen und er hat uns seine Unterstützung zugesagt, am nächsten Tag kamen die Taliban und haben ihn erpresst. Schon war er für die."

Erfolgschancen 50/50

Nicht nur aus diesem Grund zweifelt Frederik an der Sinnhaftigkeit des Einsatzes der Bundeswehr in Afghanistan. Ziel der seit 2014 laufenden Mission Resolute Support ist es, die afghanischen Sicherheitskräfte auszubilden und ihnen schrittweise das Land zu überlassen. "Aber du kannst jemanden ausbilden wie du willst. Was der Kommandant daraus macht, weißt du nicht", beklagt der Soldat. Das Land leide ausgesprochen stark unter Korruption. Aber auch die hohe Zahl der Analphabeten gepaart mit der starken Bedeutung des Glaubens erschwere die Entwicklung des Landes extrem.

"Wenn denen jemand erzählt, das und das steht im Koran, oder es einfach falsch auslegt, dann glauben die das", verdeutlicht Frederik. "Die leben dort wie wir hier vor 100 Jahren." So sei es ein Leichtes für die Taliban gewesen, neue Kämpfer für ihren Krieg zu gewinnen. Deshalb schätzt der junge Mann die Erfolgschancen der Bundeswehr in Afghanistan auch nur auf 50/50. Wichtig sei jedoch, dass man weiter Präsenz zeige. "Das Land alleine lassen kann man, aber dann läuft es überhaupt nicht gut", betont er.

Verstörend waren für Frederik auch die Berichte anderer Soldaten. Zur Erklärung holt er etwas weiter aus und sammelt sich einen kurzen Moment. Es sei öfter vorgekommen, dass ein Fahrzeug Schäden an Gebäuden verursacht habe. "Dann haben wir einfach Plastikflaschen mit Schadensmeldungen rausgeworfen", erzählt der Kraftfahrer. Damit konnten die Eigentümer Schadensersatz bei der Bundeswehr verlangen. "Kameraden haben mir erzählt, dass die Einheimischen irgendwann angefangen haben, ihre Angehörigen vor die Panzer zu schubsen. Denn Personenschäden bedeuteten einen höheren Schadensersatz."

Anzeige Anzeige

Mit seiner Einschätzung zur Zukunft Afghanistans steht Frederik nicht alleine da. Laut einer aktuellen Studie des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr sind nur rund die Hälfte der Bundeswehrsoldaten, die 2010 in Afghanistan waren, von der langfristigen Wirksamkeit der Mission überzeugt. Mehr als ein Viertel bewertet den Einsatz sogar als völlig nutzlos.

2010 war das gewaltintensivste Jahr der Bundeswehr am Hindukusch. Sieben Soldaten starben, 22 weitere wurden verletzt. Frederik wäre trotzdem gerne schon zu dieser Zeit in den Nahen Osten gereist. "Ich bereue es, dass ich 2010 nicht mit konnte. Es ging mir nicht um die Politik, wofür wir gekämpft haben, sondern darum, dass ich meinen Kameraden nicht helfen konnte." Denn unter den Gefallenen waren auch Männer, die er kannte.

Den Einsatz in Afghanistan habe er zu keiner Zeit gescheut. "Man arbeitet so lange auf den Einsatz hin und trainiert. Irgendwann möchte man das Gelernte auch anwenden", betont der Soldat. Im Gespräch mit seiner damaligen Freundin und der Familie habe er das Thema Todesgefahr immer heruntergespielt und von den Gefahren des Einsatzes abgelenkt. (Weiterlesen: Nach Kampfeinsätzen: Zahl der Soldaten mit Kriegstrauma bleibt hoch)

Ähnlich war es in den Gesprächen, die er mal über Skype, mal per Telefon nach Hause führte. "Ich habe wenig von unseren täglichen Einsätzen gesprochen. Die Leute zu Hause verstehen das sowieso nicht", glaubt er. Ohnehin seien lange Gespräche nicht so einfach gewesen. "Ich weiß nicht wie es jetzt aussieht aber 2013 war die Bundeswehr in der Kommunikation nicht gut aufgestellt", kritisiert Frederik. Während Soldaten anderer Nationen wie beispielsweise der Niederlande unbegrenzt nach Hause telefonieren und das Internet nutzen konnten, standen den Deutschen 120 Minuten Telefonie pro Monat zur Verfügung. Für mehr musste man zahlen. Das war sehr ärgerlich", schimpft der Soldat.

Immer die gleiche Salami

Doch nicht nur das bemängelt er an seinem sechsmonatigen Einsatz. Das Essen in der Kantine habe ihm irgendwann zum Halse herausgehangen. "Jeden Tag gab es die gleiche Salami. Die schmeckst du irgendwann überall durch", erinnert er sich teils auch mit einem lachenden Auge. Auch deshalb habe er gelernt, bewusster zu genießen, sagt er und nimmt demonstrativ einen Schluck Bier.

Von dem ehemaligen deutschen Lager in Kunduz, in dem auch Frederik stationiert war, ist heute nicht mehr viel übrig. Die afghanische Armee hatte das Lager nach dem Abzug der Deutschen im Oktober 2013 übernommen. Doch nach mehreren Gefechten mit den Taliban, die zwischenzeitlich einige Gebiete in der Provinz Kunduz erobert hatten, ist das Lager von Strom und Wasser abgeschnitten und droht zu verfallen. "Ich finde es schade, dass das Camp in Kunduz so runtergewirtschaftet wurde", bemängelt der 30-Jährige.

Wehrbeauftragter fordert Untersuchung

Auf die unsichere Lage in Kunduz hingewiesen, verweist der Wehrbeauftragte der Bundeswehr, Hans-Peter-Bartels, auf seinen Jahresbericht vom Januar 2018. Darin schreibt er: "Offensichtlich waren frühere ISAF-Ansätze nicht umfassend erfolgreich. Im Sinne der Soldaten der Resolute-Support-Mission wäre es deshalb nun an der Zeit, eine realistische Analyse und Bewertung der Lage in Afghanistan seit Beginn des internationalen und des deutschen Engagements vorzunehmen."

Für Frederik ist ein weiterer Einsatz in Afghanistan nicht ausgeschlossen. Gerne könne es aber auch ein anderes Land sein, sagt er. Noch bis 2025 hat er sich der Bundeswehr verpflichtet. Doch auch darüber spricht er bislang wenig mit der Familie. "Ich halte das Thema klein."