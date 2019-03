Bramsche. Im ersten Teil der neuen Serie zur Landratswahl erläutert der amtierende Landrat Michael Lübbersmann bei einem Besuch des neuen Werks von Landmaschinenhersteller Amazone in Bramsche, warum er die Förderung der modernen Agrartechnik zum Topthema seines Wahlkampfs macht und wie er die Region Osnabrück zum Silicon Valley für die Agrarwirtschaft machen will.









Auf dem mehr als 24 Fußballfelder großen neuen Amazone-Gelände direkt an der A 1 lässt Lübbersmann seinen Blick schweifen. Bislang ist etwa ein Viertel der Fläche mit Montage- und Lagerhallen sowie einem Verwaltungsgebäude bebaut. Aneinandergereiht wie an einer Perlenkette stehen hinter dem 57-Jährigen Dutzende Kolosse von Pflanzenschutzspritzen mit einem Fassungsvermögen von 3000 bis 6000 Litern, die nicht nur für die Region, sondern auch etwa für den osteuropäischen oder kanadischen Markt produziert werden.



Amazone benötigte dringend weitere Flächen, weil andere Standorte wie etwa am Unternehmenssitz in Hasbergen-Gaste oder etwa in Tecklenburg bei den Erweiterungsmöglichkeiten ausgereizt waren. Der Landmaschinenhersteller ging mit dem Vorhaben dann auf den Landkreis zu, besichtigte gemeinsam mit der Landkreis-Wirtschaftsförderung Wigos entsprechende Flächen in der Region und wurde dann auf die Fläche in Bramsche-Schleptrup aufmerksam, weil die anderen Standorte Hasbergen, Tecklenburg und Hude zwischen Oldenburg und Bremen von dem direkt an der Autobahn gelegenen Werk sehr gut erreicht werden können.

Das Werk íst für die flexible Produktion von Großmaschinen laut Amazone für die nächsten 20 bis 30 Jahre ausgelegt. Der Anbau von zwei weiteren Hallenflügeln ist geplant. Bereits in den kommenden zwei bis fünf Jahren könnte laut Amazone-Personalchef René Hüggelmeier ein weiteres Hallenschiff hinzukommen.



Seit der Eröffnung des Werks im November 2018 werden hier sogenannte "UX-Anhängespritzen" - also von Treckern gezogene Pflanzenschutzspritzen - endmontiert. 90 der weltweit insgesamt 1900 Amazone-Mitarbeiter arbeiten nun in dem neuen Werk in Bramsche-Schleptrup, in das Amazone 16 Millionen Euro investiert hat. Lübbersmann ist stolz, das Unternehmen in der Region zu haben, das er als Weltmarktmarktführer in der Pflanzenschutz- und Düngetechnik beschreibt. Daher war es ihm so wichtig, das Unternehmen auch bei der Standortsuche zu unterstützen:

Wenn die Wähler ihm bei der Wahl am 26. Mai erneut ein Mandat erteilen, will Lübbersmann als eines der wichtigsten Projekte in der anstehenden siebenjährigen Amtsperiode bis zum Jahr 2026 die Förderung der Agrartechnik intensivieren. Dafür benennt er zwei Gründe: Einerseits sieht er in der digitalen Landwirtschaft, also in der von Agrarunternehmen gemeinsam mit der Hochschule Osnabrück weiterentwickelten Forschung zu miteinander vernetzten Maschinen einen immer wichtigeren Markt und Wirtschaftsfaktor für die Region. Andererseits ist ihm auch wichtig zu betonen, dass die "moderne, digitalisierte Agrartechnik einen wesentlichen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leistet. Nur ein Beispiel: Spritzmittel und auch Dünger werden viel zielgenauer und in deutlich geringerer Menge eingesetzt."

Lübbersmann lässt sich dazu in einer der neuen Montagehallen von Amazone-Personalchef René Hüggelmeier zeigen, wie die mit dem Navigationssystem GPS zur Positionsbestimmung ausgestatteten Pflanzenschutzspritzen funktionieren. An einem 24 Meter langen Gestänge der "UX-Anhängespritze" befinden sich einzeln zu schaltende Düsen. „Die Teilbreiten schalten sich GPS-gesteuert automatisch aus, wenn Teile des Spritzgestänges über das Feld hinausgehen", erläutert Hüggelmeier, während er auf einem mit "GPS Simulator" beschrifteten Monitor zeigt, wie das Gerät zu steuern ist: "Auf dem Bedienterminal unserer Pflanzenschutzspritze sieht auch der Fahrer auf dem Traktor, wie die Pflanzenschutzspritze den Feldrand erreicht. In unserer Testhalle in Bramsche werden die Funktionen der Spritze auf einem Prüfstand simuliert.“



Aktueller Stand der Technik sei die elektrische Einzeldüsen-Schaltung. Das Steuerungsgerät erkennt genau, wo es sich auf dem Feld befindet und schaltet dann einzelne Düsen ein oder aus. "Die Zukunft liegt darin, dass die Maschinen immer effizienter arbeiten können", blickt Hüggelmeier voraus. Das Thema Umweltschutz rücke immer mehr in den Fokus, sodass perspektivisch sensorgesteuert nur noch dort Pflanzenschutzmittel ausgebracht werde, wo auch wirklich Unkraut sei.

Der promovierte Jurist, der auf einem Bauernhof in Belm-Icker aufgewachsen ist und mit der Landwirtschaft daher immer noch eng verbunden ist, sagt:

„Ich will die Region zum Silicon Valley für die Agrarwirtschaft ausbauen."

Im Landkreis Osnabrück und den angrenzenden Landkreisen gebe es einen starken Schwerpunkt der Agrarbranche. Bereits in den vergangenen Jahren habe der Landkreis Wert darauf gelegt, weitere Agrartechnikunternehmen ins Osnabrücker Land zu holen: "Dazu gehören etwa Claas in Dissen und Grimme im Niedersachsenpark in Rieste – das fiel übrigens noch in meine Zeit als Bersenbrücker Samtgemeindebürgermeister." Die Landtechnik-Unternehmen in der Region seien Teil des Netzwerkes Agrartechnik, kurz AgritechNet, ebenso wie die Hochschule und die Universität Osnabrück.

So werde gemeinsam geforscht und ermöglicht, dass Spitzentechnologie weiter ausgebaut wird. Er zählt neben Amazone und Grimme, das bei der Produktion von Kartoffelvollerntern internationale Spitze sei, auch Kotte als eines der führenden Unternehmen im Bereich der Gülletechnik und Strautmann bei den Mischfutterwagen auf. Unternehmen wie Amazone, Grimme und Claas seien "das für unsere Region, was Google, Facebook und Apple für die USA sind. Unsere Weltmarktführer sind keine IT-Giganten, sondern Agrar-Giganten".

Der Landkreis werde gemeinsam mit den Unternehmen daran arbeiten, beispielsweise einen Versuchshof aufzubauen: "Neue Entwicklungen können hier getestet werden. Ein Technikum soll den Hochschulen ergänzend Forschungsmöglichkeiten beziehungsweise Forschungsprojekte eröffnen.“ Lübbersmann zeigt sich überzeugt von der Kooperation der Unternehmen mit Hochschule und Kommunen:

"Wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, dann werden wir hier die Technologieführung weiter ausbauen."

Am Ende gehe es darum, einen zukunftsfesten, prosperierenden Standort mit sicheren und qualitativ hochwertigen Arbeitsplätzen zu schaffen. Das motiviere die Menschen, im Osnabrücker Land zu bleiben oder auch in die Region zu kommen. Neben der Initiierung des Netzwerkes Agrartechnik unterstütze er die Weiterentwicklung der Agrartechnologie unter anderem dadurch, dass er auch eine Stiftungsprofessur für künstliche Intelligenz an der Universität Osnabrück mitinitiiert habe. So sollen die Hochschulaktivitäten ausgebaut und über das geplante Technikum und einen Versuchshof die Möglichkeiten geschaffen werden, neue Forschungen zu testen. Die Kosten für das ab 2022 geplante neue Hightech-Labor „Agro-Technicum“ mit Versuchsfeld am Campus Westerberg in Osnabrück trägt zum großen Teil das Land Niedersachsen. Weitere Mittel steuern die EU und die Hochschule selbst bei. Lübbersmann betont:

„Durch die Förderung der Forschungskooperation der Unternehmen mit den Hochschulen schaffen wir ein Alleinstellungsmerkmal für unsere Region.“

Hüggelmeier sieht bei Amazone einen Trend zu immer kleineren, unterschiedlichen und autonom fahrenden Maschinen, die perspektivisch über Mobilfunk gesteuert werden und die Effizienz in der Landwirtschaft künftig noch weiter steigen lassen sollen.