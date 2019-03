Georgsmarienhütte/Osnabrück. Seit Aschermittwoch rollt erneut eine Welle der guten Vorsätze durch das Land. Fasten ist im Trend. Ob Basen-, Intervall- oder Heilfasten – viele Menschen wollen sich in dieser Zeit bewusster ernähren. Doch wie effektiv sind Fastenkuren wirklich?

"Ich beobachte ein gestiegenes Interesse am Fasten", sagt Marianne Lauxtermann. Seit 2003 bietet sie Fasten-Kurse an der Volkshochschule Osnabrücker Land an. "In diesem Jahr gab es so viele Anmeldungen wie nie zuvor, ich hätte den Kurs zweimal füllen können", berichtet sie.

In Lauxtermanns Kursen geht es um das Basenfasten. "Morgens ein Obst-Müsli, mittags Salat und abends gedünstetes Gemüse." – Beim Basenfasten stehen ausschließlich Lebensmittel auf dem Speiseplan, die basisch verstoffwechselt werden, erklärt die Fastentrainerin. Um den Säure-Basen-Haushalt in Balance zu bringen, nehme man neben Obst, Gemüse und Nüssen stilles Wasser, Kräutertee, Gemüsebrühe oder Säfte zu sich. Auf tierische Produkte und Getreide werde verzichtet.

"Gerade jetzt im Frühjahr wollen sich viele nach den ganzen Schlemmereien zu Weihnachten bewusster ernähren. Viele wünschen sich, ein paar Pfunde zu verlieren, zu entsäuern oder aber den Heißhunger auf Süßes einzudämmen", beschreibt Lauxtermann die Motivationen der Teilnehmer. Ihr Kurs besteht aus sechs Treffen, die alle zwei Tage stattfinden. Die Teilnehmer bereiten sich auf den Kurs vor, indem sie ihre Ernährung dahingehend ändern, dass sie leichter essen und keine Genussmittel wie Alkohol, Nikotin, Kaffee oder Süßigkeiten zu sich nehmen.

Darmreinigung

Zu Beginn der Fastenkur trinken sie ein Glas mit einer Mischung aus Glaubersalz und Wasser. Denn zum Basenfasten gehöre auch die Darmreinigung, erklärt die Expertin. Dies solle mindestens jeden zweiten Tag über einen Einlauf geschehen. Zum Abschluss des Kurses gibt es ein gemeinsames Fastenbrechen und ein Ess-Genuss-Training, denn wie aus vielen Erfahrungsberichten hervorgeht, kann der Geschmack der Lebensmittel nach dem Fasten oft intensiver wahrgenommen werden.

"Fasten ist für Körper, Geist und Seele", betont Lauxtermann. Es gehe darum, zur Ruhe zu kommen und den Körper bewusster wahrzunehmen. Meditation, Bewegung und Atmung könnten das Fasten unterstützen und seien daher wichtige Bestandteile des Kurses.

Das sagt der Ernährungsmediziner

Wie gesund das Fasten wirklich ist, könne allerdings nicht pauschal gesagt werden, betont der Osnabrücker Ernährungsmediziner Dr. Florian Bauer. Fasten sei nicht für jedermann geeignet, zudem spiele die Art des Fastens eine entscheidende Rolle. Bei manchen Fastenarten könne es zu einem Nährstoffmangel kommen. In bestimmten Fällen sollte nur unter ärztlicher Aufsicht gefastet werden.



"Schwangere oder stillende Mütter sollten ebenso wenig fasten wie Patienten mit fortgeschrittener Leber- oder Niereninsuffizienz, um nur einige Gruppen zu nennen", warnt Bauer. Sollten während des Fastens relevante Herzrhythmusstörungen, symptomatische Kreislaufstörungen oder markante Verschiebungen bei den Blutsalzen auftreten, müsse die Therapie abgebrochen werden.

Fasten hat positive Effekte

Auch wenn wissenschaftliche Belege eher rar seien, sieht Bauer die positiven Effekte des Fastens. "Für die Hypothese, die dem Basenfasten zugrunde liegt, dass säurebildende Lebensmittel den Säure-Basen-Haushalt stören, gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis", erklärt er. Allerdings führe der Austausch von säurebildenden Nahrungsmitteln wie Wurst, Fleisch und Käse mit Basenbildern wie Gemüse und Nüssen per se zu einer gesünderen Ernährung. Bei der Methode des Intervallfastens, bei der immer wieder in kurzen Etappen auf das Essen verzichtet wird, gebe es bisher aus schulmedizinischer Sicht ebenfalls keine Studien zu den Langzeitfolgen. Daten würden jedoch eine Tendenz zu positiven Wirkungen auf die Gesundheit und die Gewichtsabnahme zeigen.

Beim sogenannten Heilfasten, das von dem Arzt Dr. Otto Buchinger entwickelt wurde, gebe es dagegen mehr Belege für die Effektivität bei bestimmten Krankheitsbildern. Bauer ist Spezialist für Diabeteserkrankungen und weiß daher: "Besonders Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 können von diesem Fastenkonzept profitieren. Durch Gewichtsverlust und einen verbesserten Stoffwechsel sinken die Blutzuckerwerte." Bei Rheuma-Patienten sinken die Entzündungswerte und die Schmerzen nehmen ab. Bluthochdruckpatienten gelingt die Reduktion ihrer Medikation. Auch bei psychosomatischen Krankheiten kann eine Heilfastenkur die Beschwerden lindern.

Langfristige Ernährungsumstellung bringt Erfolg

"Heutzutage gibt es eine andauernde Verfügbarkeit von Essen. Viele Menschen haben wenig Zeit im Alltag und greifen daher zu Fertigprodukten. Zusätzlich suggeriert die Werbung, dass entsprechende Lebensmittel gesund seien", beschreibt Bauer einige Ursachen für eine ungesunde Ernährung. Unabhängig davon, welche Fastenkur gewählt werde, sei ein positiver Effekt, dass sich die Betroffenen mit dem eigenen Körper, ihrer Gesundheit und Ernährung bewusst auseinandersetzen. Eine Ernährungsumstellung in Kombination mit einer Steigerung der körperlichen Aktivität könne der Einstieg in eine gesundheitsfördernde Ernährung sein – vorausgesetzt man kehrt nicht nach dem Fasten zu alten Gewohnheiten zurück.