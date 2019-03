Heute Demo gegen neues Polizeigesetz in Osnabrück CC-Editor öffnen

Auch heute gehen die Gegner des Gesetzes wieder auf die Straße – wie hier im August 2018. Archivfoto: Jörn Martens

Osnabrück. Am späten Freitagnachmittag findet in Osnabrück eine Demonstration gegen das neue geplante Polizeigesetz der Niedersächsischen Landesregierung statt. Das Bündnis NoNPOG OS hat eine lange Liste an Kritikpunkten.