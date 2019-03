Osnabrück. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung in der Region steigt deutlich. Bis zum Jahr 2035 wird die Zahl der über 65-Jährigen im Landkreis Osnabrück um knapp 40 Prozent steigen. Das geht aus der Bevölkerungsprognose des Landkreises hervor. Warum die Zahl der Rentner in der Samtgemeinde Bersenbrück am stärksten und in der Stadt Osnabrück hingegen nur vergleichsweise gering ansteigt.

Der Statistiker des Landkreises, Bernward Lefken, erwartet von 2017 bis 2035 die größten Rückgänge bei der Altersgruppe der aktuell 40- bis unter 65-Jährigen (-14,2 Prozent). Die höchsten Zuwächse dagegen sieht er bei den 65- bis unter 80-Jährigen (+46,4 Prozent). Lefken analysiert die Entwicklung im Gespräch mit unserer Redaktion:

"Derzeit befindet sich die zahlenmäßig stark vertretene sogenannte Babyboomer-Generation, die Mitte der 1950er bis Mitte der 1960er Jahre geboren wurden, in der Altersgruppe der 40- bis unter 65-Jährigen. In den nächsten Jahren wird diese Personengruppe nach und nach in die folgende Altersgruppe der 65- bis unter 80-Jährigen überwechseln."

Demografischer Wandel schlägt voll durch

Der demografische Wandel wird in den Jahren bis 2035 voll durchschlagen: Während der Anteil der über 65-Jährigen zum Jahresende 2017 im Landkreis noch bei rund 20 Prozent lag, wird sich deren Zahl laut Prognose bis zum Jahr 2035 um knapp 40 Prozent erhöhen. Der Bevölkerungsanteil der Menschen in dieser Altersgruppe wird dann bei rund 28 Prozent liegen. Die kreisangehörigen Kommunen sind in unterschiedlichem Ausmaß betroffen. In Gemeinden mit einer aktuell bereits vergleichsweise alten Bevölkerungsstruktur ist der demografische Wandel laut Lefken schon stärker eingetreten als in Kommunen mit einer derzeit noch jüngeren Altersstruktur.

Bevölkerungszahl bleibt bei 360.000 Menschen im Kreis Osnabrück

Nach den Ergebnissen der aktuellen Bevölkerungsprognose wird die Gesamtbevölkerungszahl im Landkreis von aktuell 359.964 in den nächsten Jahren noch geringfügig ansteigen und ab etwa 2023 minimal abnehmen. Im Jahr 2035 wird die Gesamtbevölkerungszahl demnach dann wieder bei rund 359.900 Personen liegen und damit etwa dem jetzigen Stand entsprechen.

Bad Rothenfelde ist die Gemeinde mit dem höchsten Durchschnittsalter

Wie schon in den vergangenen Jahren wird auch für den Prognosezeitraum damit gerechnet, dass sich die Gesamtbevölkerungszahlen der kreisangehörigen Kommunen höchst heterogen verändern werden. Eine ganze Reihe der kreisangehörigen Kommunen wird sich im Prognosezeitraum auf zurückgehende Bevölkerungszahlen einstellen müssen. Andererseits wird es aber auch etliche Kommunen geben, für die wir weitere steigende Einwohnerzahlen prognostizieren. "Die Kommunen müssen sich in den nächsten Jahren auf gravierende Veränderungen bei der Altersstruktur ihrer Bevölkerung einstellen", warnt Lefken.

Im Landkreis Osnabrück insgesamt übersteige die Zahl der Sterbefälle seit dem Jahr 2005 durchgängig die der Geburten. Mit einem Anteil von jetzt bereits mehr als 30 Prozent über 65-Jährigen ist Bad Rothenfelde die Gemeinde mit dem höchsten Durchschnittsalter. Bis zum Jahr 2035 werden mehr als ein Drittel (36,5 Prozent) der Menschen in dem Kurort im Rentneralter sein. Während in der Südkreis-Gemeinde deutlich mehr Menschen sterben als geboren werden, werden im eher ländlich geprägten Nordkreis noch mehr Menschen geboren als sterben. Das wird sich Lefken zufolge aber auch dort in den kommenden Jahren ändern.

Mit prognostizierten 63 Prozent mehr über 65-Jährigen wird die Zahl der Rentner in keiner Samtgemeinde stärker steigen als in der Samtgemeinde Bersenbrück. Der Bersenbrücker Samtgemeindebürgermeister Horst Baier verweist darauf, dass das Durchschnittsalter in der Samtgemeinde mit aktuell 40,6 Jahren rund drei Jahren unter dem Landkreis-Schnitt liegt. Im Jahre 2035 werde das Durchschnittsalter in der Samtgemeinde der Prognose zufolge bei 43,3 Jahren liegen, während das Landkreis-Durchschnittsalter bei 46,5 Jahren liegen werde. Insofern sieht Baier die Entwicklung relativ gelassen: "Die überproportionale Steigerung bei den über 65-Jährigen relativiert sich dadurch. Eine genaue Analyse dieses Effektes ist für uns schwierig." Er vermutet, dass die starke Steigerung bei der Zahl der über 65-Jährigen von derzeit rund 16 Prozent auf dann knapp 24 Prozent im Jahr 2035 mit der starken Zuwanderung der „Spätaussiedler“ in den 80er und 90er Jahren zusammenhängen könnte. Seinerzeit seien überproportional viele junge Familien in die Samtgemeinde gezogen. Baier erläutert:

"Viele dieser Personen erreichen jetzt und in den nächsten Jahren das Rentenalter."

Die Samtgemeinde bereite sich auf die steigende Zahl der älteren Mitbürger mit verschiedenen Maßnahmen vor. Dazu zählt Baier etwa den Bau seniorengerechter Wohnungen, die Unterstützung bei der Einrichtung von Tagespflegeeinrichtungen, die Einstellung einer Seniorenbeauftragten und die Einrichtung von Seniorentreffs.



Zwei Drittel mehr über 65-Jährige bis 2035 in Bad Laer

Mit 66 Prozent wird die Zahl der über 65-Jährigen auch in Bad Laer stark steigen. Bürgermeister Tobias Avermann verweist darauf, dass der Anteil der Altersgruppe "65 plus" in seiner Gemeinde mit bislang 19 Prozent noch relativ gering ist und sich mit 32 Prozent über 65-Jährigen bis 2035 den weiteren Kurorten angleichen werde. Aktuell fehle in Bad Laer Wohnraum für junge Familien. Der bislang hohe junge Bevölkerungsanteil sei somit bislang schwer zu halten. Rat und Verwaltung hätten das bereits erkannt und in den vergangenen Monaten weitere Flächen verfügbar gemacht, die auch Jüngeren Perspektiven in Bad Laer bieten sollen. Der Neubau eines Kindergartens und Investitionen in die Schulen gehörten ebenfalls dazu. Zudem seien in den vergangenen Jahren verschiedene barrierefreie Wohnangebote geschaffen worden, damit auch für über 65-Jährige "bestmögliche Lebensqualität" geschaffen werde.

49 Prozent mehr über 65-Jährige in der Samtgemeinde Artland

Der Artländer Samtgemeindebürgermeister Claus Peter Poppe kommentiert die Entwicklung bis 2035 mit 49 Prozent mehr über 65-Jährigen in seiner Samtgemeinde und sogar 76 Prozent mehr über 65-Jährigen in Nortrup, dass es sich zwar um "große, aber zu bewältigende Herausforderungen handelt". Auch im Artland ist die Bevölkerung mit bislang nur 18 Prozent über 65-Jährigen relativ jung und wird mit 25 Prozent im Jahr 2035 immer noch geringer als im Landkreis-Schnitt (28 Prozent) liegen. In der Gemeinde Nortrup habe gerade erst der erste Spatenstich für eine Erweiterung des Wohn- und Pflegeheims um seniorengerechte Wohnungen und Wohnungen für Menschen mit Behinderungen stattgefunden. Zudem sei eine Seniorenbeauftragte in der Verwaltung etabliert und die Beratungsstrukturen verbreitert worden. Zudem würden mit Krippen und Kitas und einem guten Wohnumfeld familienfreundliche Strukturen geschaffen. Poppe betont:

"Demographie ist kein Schicksal, sondern beeinflussbar."

21 Prozent über 65-Jährige in der Stadt Osnabrück bis zum Jahr 2030

Die Bevölkerungsprognose der Stadt Osnabrück ist nicht in die Grafik unserer Redaktion zur prozentualen Veränderung des Anteils der über 65-Jährigen aufgenommen worden, da die Stadt die Bevölkerungsprognose nur bis zum Jahr 2030 und nicht wie der Landkreis bis zum Jahr 2035 erstellt. Demnach wird die Zahl der über 65-Jährigen in Osnabrück von 2016 bis 2030 nur um 14 Prozent steigen. Der Anteil dieser Altersgruppe wird der Prognose zufolge 2030 aber nur bei rund 21 Prozent liegen. Der Statistiker der Stadt, Frank Westholt, analysiert:

"Das Wachstum jüngerer Bevölkerungsgruppen durch steigende Geburtenzahlen und die Zuwanderung von Studenten und Auszubildenden führt zu einer positiven Durchmischung der Bevölkerungsgruppen."

Zwar steige auch der Anteil der älteren Einwohnergruppe über 65 Jahren. Dieser Trend werde in der Stadt aber durch ebenfalls anwachsende jüngere Bevölkerungsgruppen zumindest teilweise aufgefangen. Diesen Vorteil hätten viele Gemeinden des Landkreises nicht. Das führe im Kreis zu einer kontinuierlichen Alterung der Bevölkerung. Hintergrund sei, dass im Schnitt zu wenig Jüngere in die kreisangehörigen Kommunen ziehen und auch die Geburtenzahlen nicht ausreichen, um den zunehmenden Anteil der über 65-Jährigen auszugleichen.