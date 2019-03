Osnabrück. Ab kommenden Montag, 18. März, wird die Straße Am Natruper Holz zwischen Telgenkamp und der Paracelsus-Klinik in Osnabrück voll gesperrt.

Das Tochterunternehmen der Stadtwerke, die SWO Netz, setzt in diesem Abschnitt einen neuen Kanalhausanschluss. Da der Hausanschluss mittig in der Fahrbahn und zudem in mehr als vier Metern Tiefe liegen muss, wird die Vollsperrung zwei Wochen bis Ende März andauern, gibt die SWO Netz bekannt.



Die Zufahrt zu den Parkmöglichkeiten der Paracelsus-Klinik ist über die Sedanstraße gewährleistet, eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Busse der Linien 32, 33 und N3 fahren in beiden Richtungen eine Umleitung von der Gluckstraße über die Sedanstraße und Barbarastraße weiter zur Natruper Straße.

Die beiden Haltestellen „Paracelsus-Klinik“ und „Telgenkamp“ können nicht bedient werden. Eine Ersatzhaltestelle ist in der Sedanstraße in Höhe des Küpper-Menke-Stiftes eingerichtet.