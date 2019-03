Osnabrück. Derzeit verbringen 35 Schüler des zehnten und elften Jahrgangs der Angelaschule eine Austauschwoche in Osnabrücks Partnerstadt Angers. Soweit, so lobenswert. Am kommenden Wochenende aber stoßen noch neun Lehrer und der Schulleiter hinzu – sozusagen als Ehrendelegation, denn es gibt etwas Außergewöhnliches zu feiern: das 50-jährige Jubiläum der Partnerschaft des Haster Gymnasiums mit zwei Schulen in Angers.

Seit 1969 pflegt die Angelaschule Osnabrück einen regelmäßigen Schüleraustausch mit dem Collège St. Charles und dem Lycée Sacré-Cœur in Angers. Damals waren es Schwester Maria Tooten und ihre französischen Kolleginnen Sylvie Michel und Annie Latache, die die Schulpartnerschaft ins Leben riefen. Schwester Maria konnte im vergangenen Jahr ihren hundertsten Geburtstag feiern und lebt seit 1947 im Kloster St. Angela in Haste. Viele Jahre unterrichtete sie die Fächer Deutsch und Geschichte im angegliederten Gymnasium. „Es war ihr ein großes Anliegen, etwas für die Aussöhnung und Annäherung beider Völker zu tun“, sagt Eveline Pütz, Leiterin der Fachgruppe Französisch, die selbst den Schüleraustausch seit 30 Jahren koordiniert und dieser Tage Gelegenheit hatte, mit Schwester Maria über dessen Anfänge zu sprechen.

Besonders hervorzuheben ist, dass die Ordensfrau eine so große Liebe zu Frankreich, seiner Sprache und Kultur entwickelte, dass es ihr großer Wunsch war, diese auch ihren Schülern nahezubringen. Dies ist umso bemerkenswerter, als sie selbst noch während des Ersten Weltkrieges geboren ist und in einem Deutschland aufwuchs, in dem Frankreich vielen nach wie vor als der „Erbfeind“ galt. Ausgerechnet in Koblenz, im Rheinland also, dem Zankapfel der Interessen beider Staaten, legte sie 1938 ihr Abitur ab.

Städtepartnerschaft aufgegriffen

Schwester Maria habe als Geschichtslehrerin den Versöhnungsgedanken, der 1963 im Elysée-Vertrag Niederschlag fand, nur zu gerne aufgegriffen, berichtet Eveline Pütz. Als dann die Stadt Osnabrück 1964 den Partnerschaftsvertrag mit Angers abschloss und in den folgenden Jahren den Jugendaustausch beider Städte forcierte, war es die Angelaschule, die auf Betreiben von Schwester Maria 1968 erste Kontakte zu Schulen in Angers aufnahm und nur ein Jahr später den ersten Schüleraustausch dorthin organisierte – einer der ersten Austausche zwischen Schülern einer Osnabrücker Schule und deren Altersgenossen in der französischen Partnerstadt überhaupt.









Es dürfte ein Wagnis gewesen sein. „Nicht einmal 25 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges mag es gewiss noch Vorbehalte auf beiden Seiten gegeben haben, aber die drei Damen der ersten Stunde unseres Austauschs haben schnell freundschaftliche Beziehungen zueinander geknüpft und den Austausch beharrlich weitergeführt – ununterbrochen fanden jeweils im Frühjahr und im Herbst Besuche und Gegenbesuche statt“, sagt die Französischlehrerin.

Anzeige Anzeige





Vom Krieg geprägt

Auch Otto von der Heide, Leiter der Angelaschule, sieht die Anfänge vor dem gesellschaftlichen Hintergrund jener Zeit: „Inzwischen ist ein solcher Austausch ja Normalität, aber 1969? Eine ganze Lehrergeneration war damals vom Krieg geprägt. Glücklicherweise hat sich seitdem viel in den Köpfen verändert – nicht zuletzt durch Schüleraustausche wie dem unsrigen“, sagt der Schulleiter nicht ohne Stolz und in Anerkennung des Engagements seiner Kollegen.

„Unser Glück war die Langlebigkeit der Beziehungen“, betont Eveline Pütz und dankt den Kollegen für deren Unterstützung über all die Jahre, eine Unterstützung, die ihre Kolleginnen auf französischer Seite, Valérie Bertrand am Collège St. Charles sowie Dominique Bézie und Elisabeth Dolidon am Lycée Sacré-Cœur, ebenso erfahren hätten. Im Laufe der Jahre seien enge deutsch-französische Freundschaften entstanden – zwischen den Lehrern, aber auch zwischen Eltern und unter den Schülern. Pütz: „Die Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen reflektiert sich im Austausch unserer Schule mit Angers.“

Engagiertes Kollegium

Außerdem sei Angers, überhaupt die Region der Loire mit all ihren Schlössern, Parks und Museen, natürlich auch wunderschön und die Reise in den „Garten Frankreichs“ bleibe den meisten Teilnehmern als ein „Highlight“ ihrer Schullaufbahn in Erinnerung – „und so soll es ja auch sein, so nimmt ein Austausch den Schüler für das Land und die Sprache ein“, sagt Schulleiter von der Heide.





Und was tut die Schule zur Unterstützung eines solchen Angebotes? „Organisation, Beratung, Hilfe und ein bisschen Geld“, antwortet er mit einem Schmunzeln. Zuschüsse, die sich durchaus bemerkbar machten, kämen vor allem von der Stadt und dem Städtepartnerschaftsbüro sowie vom Deutsch-Französischen Jugendwerk.

Obschon das Vorhaben von 1969, Frankreich ohne Vorbehalte kennenzulernen, rundweg geglückt scheint, steht der Austausch heute in Konkurrenz zu anderen Angeboten. „Die Schulen haben ihre Aktivitäten vervielfacht, es werden mehr Sprachen angeboten, wodurch die Gruppen mitunter zu klein für einen Austausch werden“, räumt Eveline Pütz ein.

An der Angelaschule ist man deshalb vor einigen Jahren dazu übergegangen, die Schüler der achten und neunten Klassen im jährlichen Wechsel mit den Oberstufenschülern auf Frankreichfahrt gehen zu lassen, weshalb in diesem März die Oberstufe „dran“ ist und dort die Jubiläumsdelegation aus der Heimat begrüßen und zu Festakten und Empfängen begleiten kann. Pütz: „Das Jubiläumsfest feiern wir alle zehn Jahre im Wechsel. Das 40-Jährige fand bei uns statt, jetzt sind wir zu Gast, aber es ist alles sehr zwanglos. Wir fahren ja zu Freunden.“