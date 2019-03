Osnabrück. Wo findet an diesem Wochenende ein Flohmarkt in der Region Osnabrück und im Emsland statt? Hier finden Sie eine Übersicht der Flohmarkttermine vom 15. bis 17. März 2019.

Die Flohmärkte in der Region Osnabrück und im Emsland sind immer gut besucht. An nahezu jedem Wochenende kann in der Region auf einem Flohmarkt gestöbert und nach Schnäppchen gesucht werden.





Flohmarkt in Osnabrück: Flohmarkttermine am 16. und 17. März 2019

Wir haben für Sie zusammengestellt, wo an diesem Wochenende ein Flohmarkt in Osnabrück stattfindet.

Flohmarkt in Osnabrück am Samstag, 16. März 2019:



• Flohmarkt in der Halle Gartlage: Wie an (fast) jedem Wochenende kann auch an diesem Samstag von 8 bis 16 Uhr auf dem Trödelmarkt in der Halle Gartlage nach Schnäppchen gesucht werden.

Flohmarkt in Osnabrück am Sonntag, 17. März 2019:

Flohmarkt für Spielzeug in der Lagerhalle: Groß und Klein können beim Flohmarkt für Spielzeug und Kinderkleidung von 14.30 bis 16.30 Uhr in der Lagerhalle stöbern.

Flohmarkt im Osnabrücker Land: Termine am 16. und 17. März 2019

Hier können Sie an diesem Wochenende im Osnabrücker Land feilschen und handeln.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Samstag, 16. März 2019:

Kidz-Basar in Bad Iburg: Beim Kidz-Basar im Pfarrzentrum St. Clemens werden von 9 bis 12 Uhr gebrauchte Kleidung für Kinder sowie Spielzeug verkauft.

Basar „rund ums Kind" in Wallenhorst: Von 9.30 bis 12 Uhr kann beim Basar „rund ums Kind" in der Aula der Realschule gestöbert werden.

Secondhand-Basar „rund ums Kind" in Melle-Gesmold: Im Pfarrheim Gesmold können Eltern und Kinder beim Secondhand-Basar „rund ums Kind" von 13.30 bis 16 Uhr nach Schnäppchen Ausschau halten.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Sonntag, 17. März 2019:

Bücherflohmarkt in Georgsmarienhütte: Die Stadtbibliothek-Nebenstelle in Georgsmarienhütte-Harderberg verkauft von 10.30 bis 12 Uhr ihre ausgemusterten Bücher und Spiele. Auch am 20., 22., und 24. März 2019 ist der Bücherflohmarkt ab 15.30 Uhr geöffnet.

Flohmarkt in Hagen : Der Schützenverein Natrup-Hagen veranstaltet von 11 bis 17 Uhr einen Tag der offenen Tür und einen Flohmarkt im Bürgerhaus Natrup-Hagen.

Frauenflohmarkt in Hilter: Von 14 bis 17 Uhr können Frauen bei der Secondhand-Börse in der Ulrich-Rau-Sporthalle nach Schnäppchen suchen.

Trödelmarkt „rund ums Kind" in Bad Laer: Beim Flohmarkt in der Grundschule am Salzbach werden von 14 bis 16.30 Uhr Spielzeug, Bücher, Kinderbekleidung und vieles andere angeboten.





Flohmarkt im Emsland: Termine am 15. und 16. März 2019

Auch im Emsland können Schnäppchenjäger an diesem Wochenende in alten Sachen stöbern.

Flohmarkt im Emsland am Freitag, 15. März 2019:

Kinderflohmarkt in Meppen-Esterfeld: Im Gemeindehaus Maria zum Frieden in Esterfeld findet von 8.30 bis 11.30 Uhr eine Kleider- und Spielzeugbörse statt.

Flohmarkt im Emsland am Samstag, 16. März 2019:

Spielzeugbörse in Meppen: Von 10 bis 11.30 Uhr werden im Propsteigemeindehaus gut erhaltenes Spielzeug, Kinderkleidung ab Größe 80, Kommunionkleidung sowie Kinderschuhe angeboten.

Kinderkleiderbörse in Papenburg: Im Familienzentrum St. Michael können von 14.30 bis 16 Uhr Kinderkleider und Spielzeug erstanden werden.

Kinderflohmarkt in Meppen: Bei der Kinderkleider- und Spielzeugbörse im Heimathaus Teglingen können von 15.30 bis 16.30 Uhr Eltern und Kinder feilschen und handeln.





Flohmarkt in Westfalen: Termine am 15. und 17. März 2019

Im benachbarten Westfalen kommen Schnäppchenjäger an diesem Wochenende auf ihre Kosten.

Flohmarkt in Westfalen am Freitag, 15. März 2019:

Nachtflohmarkt in Westerkappeln: Der Verein „Freunde der AWO-KiTa Am Königsteich“ lädt von 18.30 bis 21.30 Uhr zum 22. Nachtflohmarkt in die Kita ein.

Flohmarkt in Westfalen am Sonntag, 17. März 2019:



Kinderflohmarkt in Lotte-Halen: Beim Kinderflohmarkt in der Sporthalle Hallen haben Groß und Klein von 10.30 bis 13.30 Uhr die Gelegenheit, gebrauchte Kleidung, Spielzeug und vieles mehr für Kinder zu ergattern.





Hier fehlen noch Flohmarkttipps? Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge in die Kommentare!