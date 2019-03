Osnabrück. In Frank Goosens Buch „Kein Wunder“ geht es um einen Mann, der zwei gute Gründe hat, den Fall der Berliner Mauer vor 30 Jahren nicht zu bejubeln. Am Dienstag, 26. März, stellt er seinen neuen Roman in der Lagerhalle in Osnabrück vor.

In einem Interview mit dem NOZ-Magazin „Live dabei“ sagte Frank Goosen vor zwei Jahren, dass er die Figuren aus seinem erfolgreichen Roman „Förster, mein Förster“ auch in seinem neuen Werk auftreten lassen wolle. Seit Mitte Februar liegt dieser neue Roman nun vor.

Genau gesagt, ist „Kein Wunder“ eine Art Prequel zu „Förster, mein Förster“. Die Geschichte spielt 1989, im Jahr des Mauerfalls. Förster und Brocki kommen aus Bochum nach Berlin, um ihren Freund Fränge zu besuchen. Der hat sich eine Existenz im Westen Berlins eingerichtet, wie es so viele junge Menschen in dieser Zeit taten: Eine Mischung aus Lebemann, Bohemien und Tagträumer. Aber Fränge ist auch ein Liebhaber – und das gleich in doppelter Hinsicht. Im Westen liebt er Marta und im Osten Rosa. Kein Wunder, dass ihm der Fall der Mauer äußerst ungelegen kommt. Denn beide Frauen wissen nichts voneinander.

Lebensgefühl der Achtziger

Goosen war und ist ein Autor seiner Generation. Er trifft mit seinem Ton und seinen Charakterisierungen den Nerv derjenigen, die mittlerweile die 50 überschritten haben oder zumindest kurz davor sind. Viele werden sich noch an das Lebensgefühl in den Achtzigern erinnern. Viele Deutsche in diesem Alter wissen auch, was sie taten, als verkündet wurde, dass die Mauer geöffnet wird.

Goosen gab bei einer Lesung Anfang März in Gladbeck zu, dass er den Mauerfall verpennt habe. Er habe Videofilme gesehen und sei eingeschlafen, erzählte er laut der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Er erinnerte sich aber daran, dass Tag nach dem Mauerfall, einem Freitag, zur Ruhr-Universität in Bochum gehen musste, wo er Geschichte, Germanistik und Politik studierte. „Und dass, obwohl ich im Studium eigentlich immer vermieden habe, montags und freitags zur Uni zu gehen“, wird er zitiert.

Vordergründig ist Frank Goosens neuer Roman eine Liebeskomödie vor dem Ost-West-Hintergrund. Doch die Berliner Morgenpost sieht mehr in der Geschichte: „Mit milder Penetranz ziehen sich Försters Wortbeobachtungen durch das Buch: in einer Art, wie man sie von Goosen kennt, humorvoll und ohne missionarischen Eifer. (…) Goosen hat ganz sanft eine Dichterbiografie verfasst, einen neuen ,Taugenichts‘, in dem es ja auch um die Aussöhnung von Poesie und Leben geht.“

Frank Goosen, Lagerhalle, Osnabrück, Di., 26. 3., 20 Uhr, Eintritt: 19,10 Euro. Kartentelefon: 0541/338740.