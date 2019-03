Osnabrück. Als die französische Jazz-Band Les Haricots Rouges 1963 gegründet wurde, waren die Mitglieder der Band Mama Shakers noch nicht einmal in Planung. Beide Gruppen treffen am Samstag im Alando Palais in Osnabrück aufeinander und spielen unter dem Motto „Jazzen wie Gott in Frankreich“.

Die Roten Bohnen, wie Les Haricots Rouges auf Deutsch heißen, sind bei renommierten Jazzfestivals in ganz Europa und in Karl Moiks Musikantenstadl aufgetreten. Berührungsängste kennen sie nicht, denn sie wollen vor allem Spaß haben und Spaß verbreiten. Musikalisch brennt die Band für New Orleans Jazz, Chansons und kreolische Musik.

Jazz und Blues der Zwanziger- und Dreißigerjahre spielen die Mama Shakers. Die Gruppe besteht aus Franzosen, Schweden und Türken und hat sich in Paris gegründet. 2017 gewann sie den Nachwuchswettbewerb des Jazzfestivals in Megève in Frankreich.

Das Konzert von Les Haricots Rouges und Mama Shakers im Alando Palais in Osnabrück beginnt am Samstag um 18.30 Uhr. Eintritt: 22 Euro. Kartentelefon: 05403/726626.





Saisoneröffnung

Der Frühling ist noch jung, aber der Kaffeegarten am Piesberger Gesellschaftshaus wird schon eröffnet. Doch das ist am Sonntag nicht alles, was dort passiert.

Kaffee und Kuchen unter freiem Himmel wird – wenn das Wetter mitspielt – ab 14 Uhr serviert. Um 15 Uhr wird drinnen die Fotoausstellung „Netzwerke“ eröffnet. Zur Einführung spricht die Kunsthistorikerin Sarah Ramlow. Und um 16 Uhr beginnt die Tango-Milonga mit dem Quinteto Angel. Das Berliner Tango-Argentino-Ensemble war schon häufiger zu Gast in Pye. Es überzeugte stets durch hohe Musikalität.

Der Sonntag am Piesberger Gesellschaftshaus in Osnabrück beginnt um 14 Uhr. Eintritt für das Konzert: 24/12 Euro. Info- und Kartentelefon: 0541/1208888.





Hard Rock

Der Name Graham Bonnet wird vor allem bei Insidern des Hard Rock-Geschäfts geschätzt. Er war Sänger von Rainbow, der Band von Ritchie Blackmore, und der Michael Schenker Group. Am Sonntag gibt der 71-Jährige ein Konzert im Bastard Club in Osnabrück.

Im Bastard Club wird Bonnet mit seiner eigenen Band spielen. Sie hat im vergangenen Jahr das Album „Meanwhile, Back In The Garage“ veröffentlicht. Darauf zu hören ist purer Hard Rock. Die Gitarren spielt übrigens Kurt James, der wie Blackmore und Schenker ebenfalls ein Meister der sechs Saiten ist.

Das Konzert der Graham Bonnet Band im Bastard Club in Osnabrück beginnt am Sonntag um 17 Uhr. Eintritt: 25 Euro. Kartentelefon: 0541/ 91590178.