Lingen. Vom 15. bis 17. August 1969 fand das legendäre Woodstock-Festival statt. 50 Jahre später widmet sich ein Rock-Musical dem Ereignis, das als End- und Höhepunkt der Hippie-Bewegung gilt. Am Freitag, 22. März, wird im Theater an der Wilhelmshöhe „Liebe und Frieden“ gepredigt. Drei Stunden lang sind dort goldene und mit Sternenstaub bedeckte Darsteller zu sehen.

„We are Stardust, we are golden“, besang die amerikanische Folk-Sängerin Joni Mitchell in ihrem Stück „Woodstock“ die goldene Hippie-Generation. Sie war wie andere Größen ihrer Zeit mit bei dem drei Tage andauernden Rock-Festival dabei. Die Auftritte von Jimi Hendrix, Joe Cocker, Santana, The Who oder Janis Joplin waren einzigartig und wurden in dem Dokumentarfilm von Michael Wadleigh festgehalten und millionenfach angeschaut und bewundert. Allein die Interpretation der amerikanischen Nationalhymne von Hendrix war absolut „far out“, wie es im Hippie-Jargon der damaligen Zeit hieß: total abgefahren.

Unvergessen

Die Größe des Woodstock-Festivals lässt allein schon daran ermessen, dass es 50 Jahre später immer noch unvergessen ist. Aber es ist vor allem der Geist, der Woodstock groß und legendär machte. In einer Zeit, in der die USA durch den Vietnamkrieg und die politischen Morde an John F. Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King und Robert F. Kennedy schockiert war, zeigte eine Gegenkultur, dass man auch friedlich zusammen leben kann.

Dicht am Original

All dies in einem Musical zusammen zu fassen, wird keine leichte Aufgabe gewesen sein. Die niederländische Produktion von Musikdirektor Matthijs van Noort und Regisseur Laurens ten Den bringt dafür Darsteller auf die Bühne, die sich in der Musical-Welt bewährt haben. Leadsänger sind der holländische Rocksänger Martin van der Starre, der in „Jesus Christ Superstar“ und „We Will Rock You“ spielte, sowie der belgische Sänger und Gitarrist Thomas Meeuwis, der unter anderem Roger Daltrey von The Who stilecht verkörpert. Die weibliche Hauptrolle am Gesang übernimmt Muriel te Loo, die als Janis Joplin der Niederlande gilt, aber auch schon die Songs von Tina Turner, Shocking Blue, Blondie, Edith Piaf und Amy Winehouse gesungen hat. Unterstützt und begleitet werden sie von einer sechsköpfigen Liveband unter Leitung von Matthijs van Noort.

Geistreich und unterhaltsam

Regisseur Laurens ten Den schlüpft in die Rolle eines Lichttechnikers, der als Conférencier durch das Festival führt. Auf geistreiche und unterhaltsame Weise will er dafür sorgen, dass jeder Besucher des Musicals mit einem Gefühl von „Peace, Love und Einverständnis“ nach Hause geht, wie es im Presse-Info heißt. Das NDR Schleswig-Holstein Magazin hat die Show schon gesehen und das Anliegen von ten Den bestätigt, wie es 2017 in der Sendung hieß: „Ein Stück Lebensgefühl – made in Woodstock – nehmen an diesem Abend wohl alle mit nachhause.“

Das Woodstock-Musical gastiert außerdem am 26. März in der Glocke in Bremen, am 4. April im Theater am Aegi in Hannover und am 10. November im Rosenhof in Osnabrück. In Lingen findet der Auftakt der diesjährigen Tournee statt, in Osnabrück endet sie.

Woodstock The Story - Das Rockmusical, Theater an der Wilhelmshöhe, Lingen, Osnabrück, Fr., 22. 3., 20 Uhr, Eintritt: 29 bis 33 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de oder Tel. 0591/9660108.

