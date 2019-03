Osnabrück. Es geht nicht um Gemüse, sondern um Musik, wenn die Zucchini Sistaz auftreten. Die drei Frauen tragen am Freitag, 22. März, Unterhaltungsmusik der Zwanziger- bis Fünfzigerjahre vor. An ihnen ist alles echt, behauptet das Trio. Nur ein Detail ist falsch.

Die Zucchini Sistaz repräsentieren eine Zeit, in der frivole Schlager zu swingender Musik gesungen wurden – so wie es im Berlin der Zwanzigerjahre war. Die Fernsehserie „Berlin Babylon“ brachte diese Ära jüngst auf den Bildschirm. Die goldenen Zwanziger waren vor allem in der Hauptstadt eine nicht enden wollende Vergnügungsfahrt. Erst die Nazis machten dem Spaß ein Ende.

Der Brite Ted Sommerfield beschrieb die Stadt 1931 so: „Berlin ist trotz seiner schrecklich armen Bevölkerung eine Stadt des Lichts, des Lachens und der brillanten musikalischen Unterhaltung. … Es wimmelt von argentinischen Tangobands, ungarischen Zigeunerkapellen, russischen Balalaika-Orchestern sowie bekannten britischen und amerikanischen Tanzkapellen.“

Andrew Sisters als Vorbild

Aus diesem reichhaltigen Fundus schöpfen seit zehn Jahren die Zucchini Sistaz, wobei ihr Hauptaugenmerk auf dem Swing liegt. Kennengelernt haben sich die Kontrabassistin Jule Balandat, die Gitarristin Tina Werzinger und die Multi-Instrumentalistin Sinje Schnittker während des Studiums in Lingen. Heimisch geworden ist das Trio in Münster. Dort haben sie sich in einer WG zusammen gefunden und sind in sich gegangen. Nachdem sie zuvor auf Familienfeiern gespielt haben, waren sie nun beseelt vom Geist der Andrew Sisters und haben ihre musikalische Ausrichtung gefunden.

Aus ihrer Münsteraner Wohnung gingen sie in die weite Welt hinaus und trugen dabei paillettenbesetzte Cocktailkleider mit Netzstrümpfen, opulente Kopfbedeckungen und falsche Wimpern – perfekt gekleidet, um in einer Stadt des Lichts für musikalische Unterhaltung zu sorgen. Garniert wird ihre Darbietung mit einer Prise Humor.

„Falsche Wimpern – echte Musik“

In der Lagerhalle präsentieren die Zucchini Sistaz ihr aktuelles Programm „Falsche Wimpern – echte Musik“. Darin widmen sie sich vor allem dem Swing. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung berichtete, die Zuschauer des Konzerts der Zucchini Sistaz in Uetze hätten „einen spritzigen und humorvollen Konzertabend mit den Zucchini Sistaz erlebt. Das Frauen-Trio unterhielt sein Publikum bestens – mit Musik aus der Swing-Ärä und lockeren Sprüchen.“ Gleiches soll auch am Freitag in der Lagerhalle gelingen. Die drei Musikerinnen kündigen an, dass sie „mit Frische, Verve und einer großen Leidenschaft für ihr Publikum im Zeichen der guten Unterhaltung“ antreten werden.

Zucchini Sistaz, Lagerhalle, Osnabrück, Fr., 22. 3., 20 Uhr, Eintritt: 21,80 Euro. Kartentelefon: 0541/338740.

