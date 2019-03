Osnabrück. Eier üben seit Jahrhunderten eine Faszination auf Menschen aus. Die Familie Budke sammelt sie seit Jahrzehnten. Von Freitag, 22. März, bis Sonntag, 31. März, ist ihre Ostereierausstellung in ihrem Blumenhof in Osnabrück-Pye zu sehen. Mit dabei sind Exponate von allen Kontinenten außer der Antarktis.

Was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Wer die Antwort auf diese Frage geben kann, hat das Ei des Kolumbus gefunden. Um die Antwort zu finden, sind sicher keine Eier nötig, so wie Oliver Kahn sie einst von seinen Mitspielern beim FC Bayern gefordert hat. Eier haben verschiedene Bedeutungen in der Geschichte der Menschheit gehabt. In dem Film „Angel Heart“ philosophiert Robert de Niro als Louis Cyphre darüber, dass manche Kulturen das Ei als Symbol für die Seele betrachten – um dann herzhaft in eins zu beißen.

Auch bei der Ostereierausstellung im Blumenhof Budke können unterschiedliche Eier betrachtet werden. Einige von ihnen haben eine religiöse Bedeutung, wie Ansgar Budke erzählt. „Vor allem in der orthodoxen Kirche ist die Verbindung zum Ei sehr stark.“ Für die frühen Christen stand die unversehrte Hülle des Eis für die Auferstehung Jesu. Der Begriff Osterei tauchte erstmals im 17. Jahrhundert auf. Aus dieser Zeit stammt auch der Brauch, an Ostern Eier zu verstecken.

Tierisches Allerlei

Versteckt werden die Eier im Blumenhof Budke keinesfalls. Viel mehr wird die Vielfalt von Eiern in den Mittelpunkt gestellt. „Ei ist nicht gleich Ei“, sagt der Gärtnermeister Ansgar Budke. In der Schau seiner Familie und einer Kundin werden tierische Eier von Huhn, Wachtel, Gans, Schwan und Kiebitz, aber auch von Nandu, Strauß, Emu und Schildkröte ausgestellt. Sie sind alle ausgeblasen worden. Dazu kommen Holz-, Papp- und Steineier, die mit Singvögeln, Blumen, einer Hasenschule, Osnabrücker Trachten, Landschaften sowie Motiven der russisch-orthodoxen Kirche verziert wurden.

Neben der Ostereierausstellung erwacht auf dem Blumenhof Budke auch auf andere Weise der Frühling. Bereits am Freitag, 22. März, schaffen 4000 blühende Tulpen in 20 Sorten ein farbenreiches Frühlingsambiente.

Höhepunkt der Ausstellungstage ist am Sonntag, 24. März, von 14 bis 17 Uhr das Sonntagscafé mit selbstgebackenen Torten, unter anderen soll Eierlikörtorte im Angebot sein. Sonst wird es keine kulinarischen Angebote zum Thema Ei geben. Für die musikalische Untermalung ist das Musikkorps Herold zuständig. Auf einer Kaninchenstreichelwiese kann mit den vermeintlichen Überbringern der Ostereier Kontakt aufgenommen werden.

Bienenbündnis informiert

Vom 22. bis 24. März informiert der Imkerverein Osnabrück zusammen mit dem Bienenbündnis der Stadt Osnabrück über die Bienenzucht. Die Fachleute erklären auch, wie Bienen und Pflanzen voneinander profitieren und zur gegenseitigen Arterhaltung beitragen.

Ostereierausstellung, Blumenhof Budke, Am Pyer Ding 51, Osnabrück, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, Samstag, 23. 3., 8 bis 17 Uhr und Sonntag, 24. 3. 14 bis 17 Uhr, Sa. 30. 3., 8 bis 14 Uhr, So., 31. 3., 10 bis 12 Uhr, Eintritt frei, Infos unter der Nummer 0541 122866.