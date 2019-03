Osnabrück. Paul Panzer reitet auf einer Glückswelle. Sein Programm „Glücksritter… vom Pech verfolgt“ ist so beliebt, dass die Osnabrücker es nochmal sehen wollen. Aufgrund der großen Nachfrage gibt es am Sonntag, 24. März, einen Zusatztermin in der Osnabrückhalle. Sein neues Programm ist schon in der Mache.

Mit seinem Sprachfehler, den bunten Hemden und der dicken Brille hat sich Dieter Tappert in die Herzen der Deutschen geblödelt. Doch nicht nur die Äußerlichkeiten machen Paul Panzer zu dem, was er ist. Auch sein herrlich naiver Charme, seine leise Konsumkritik und sein Humor sind bei den Menschen hierzulande äußerst beliebt. Dabei gewährt er stets Einblicke in seine (imaginäre?) Familie und bringt so Dinge auf den Punkt, die die Menschen zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen bewegen.

In seinem neuen Programm wird das ähnlich sein. Es trägt den Titel „Midlife Crisis - willkommen auf der dunklen Seite“ und feiert am 27. September in Datteln Premiere. Am 5. Dezember gastiert er damit in Bielefeld, am 10. und 11. Januar in Bremen sowie am 8. Februar in Lingen.

Der Auftritt von Paul Panzer in der Osnabrückhalle beginnt am Sonntag, 24. März, um 19 Uhr. Eintritt: 33,25 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de oder Tel. 0541/349024.

