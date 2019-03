Osnabrück. Die Stadt Osnabrück öffnet Aktenschränke und Dateien: Jeder Osnabrücker hat jetzt das Recht auf Akteneinsicht. Er muss keine besonderen Gründe vorweisen und dafür auch nichts zahlen.

Der Stadtrat hat einstimmig eine neue Informationsfreiheitssatzung beschlossen, die Bürgern mehr Transparenz und Mitsprache ermöglichen soll. Das Recht auf Akteneinsicht gilt für Menschen mit Wohnsitz in Osnabrück und juristische Personen – also Firmen oder Vereine, die ihren Sitz in der Stadt haben. Die Hürden sind sehr niedrig: Wer in die Akten sehen will, muss weder eine Begründung liefern noch ein rechtliches Interesse nachweisen. Es genügt, der zuständigen Behörde mündlich oder schriftlich den Wunsch zu äußern – wobei die Angaben das Auffinden der gewünschten Informationen "mit angemessenem Aufwand" ermöglichen müssen. Sind die Angaben zu unbestimmt, darf die Behörde den Informationswunsch nicht einfach abweisen, sondern ist gehalten, dem Antragsteller zu helfen, die Suche einzugrenzen.

Fotokopieren ist zulässig



Die Verwaltung muss dann dem Bürger binnen vier Wochen die Möglichkeit schaffen, die Akten zu lesen. Die Unterlagen können in Amtsräumen eingesehen werden. Handelt es sich um digitale Dateien, muss die Stadt passende Lesegeräte zur Verfügung stellen. Das Fotokopieren ist zulässig, sofern nicht Rechte Dritter verletzt werden. Eine Herausgabe der Akten außer Haus ist nicht erlaubt.

Die Stadt könnte Gebühren verlangen, verzichtet aber darauf. Der Rat folgte einem Antrag der Linken, die Akteneinsicht entgeltfrei zu ermöglichen.

Die Grenzen der Freiheit

Die Grenzen der Akteneinsicht werden erreicht, wo persönliche Interessen Dritter betroffenen sind, Geheimhaltungsvorschriften greifen und die Zuständigkeit der Kommune endet. Die Stadt ist laut Satzung nur verpflichtet die Unterlagen zu öffnen, "die Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises" betreffen. Dazu gehören zum Beispiel die Bauplanung oder der kommunale Haushalt. Wenn Dinge betroffenen sind, für die die der Bund oder das Land zuständig sind, greift die Informationsfreiheitssatzung der Stadt nicht. Auch darf die Stadt keine Informationen offen legen, die laut Gesetz geheim zu halten sind oder deren Bekanntwerden die öffentliche Sicherheit gefährden würden.

In Niedersachsen in der Warteschleife

Das Ringen um die Akteneinsicht für jedermann dauert seit 2006 an. Damals verabschiedete der Bundestag das Informationsfreiheitsgesetz, das den Bürgern weitreichende Einsicht in Behördenakten, Ausschussunterlagen, Gutachten oder andere Hintergrundpapiere sichert. Das Gesetz beschränkt sich allerdings auf Bundesbehörden. Damit Bürger ihr Informationsrecht auch gegenüber dem Land und der Kommune geltend machen können, müssen die Länder entsprechende Gesetze und die Kommune Satzungen erlassen.

Anzeige Anzeige

Geschehen ist das bisher in zwölf Bundesländern, nicht aber in Niedersachsen. Kurz vor Ende der Legislaturperiode hatte die alte rot-grüne Landesregierung 2017 einen Gesetzentwurf vorgelegt, der aber wegen der vorgezogenen Neuwahlen nicht mehr beraten wurde. Seither steckt das Gesetz in der Warteschleife.

Neun Kreise und Kommunen haben in Niedersachsen inzwischen eigene Informationssatzungen erlassen: die Landkreise Hameln-Pyrmont und Wesermarsch, die Städte Braunschweig, Cuxhaven, Göttingen, Hameln, Langenhagen, Lingen/Ems und die Samtgemeinde Dahlenburg.

Das Interesse der Bürger scheint aber begrenzt. In Braunschweig gingen von 2012 bis 2018 zwölf Anträge ein. Der Sprecher der Stadt Hameln, die 2012 die Akteneinsicht liberalisierte, antwortete im vergangenen Jahr auf Anfrage unserer Redaktion: „Bislang haben wir nur einen Antrag erhalten – und selbst dieser Antrag zählt eigentlich nicht. Es handelte sich dabei um einen Test-Antrag der örtlichen Tageszeitung.“