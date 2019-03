Osnabrück. Manche Osnabrücker Fachärzte und Therapeuten setzen sich gegen Terminschwänzer zur Wehr. Sie erheben ein Ausfallhonorar für versäumte Termine. Die Rechtslage aber ist unklar.

Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Wer aber gar nicht kommt, ohne rechtzeitig abzusagen, der kann zur Kasse gebeten werden. So jedenfalls handhaben manche Fachärzte und Therapeuten in Osnabrück das Problem mit versäumten Terminen. Hintergrund seien der ertraglose Aufwand für die Behandlungsvorbereitungen und die geringe Aussicht auf eine Neuvergabe der Termine, erklärten sie.

„Unsere Fixkosten, also Personal- und Raumkosten bleiben ja bestehen, auch wenn ein Patient die Behandlung nicht erhält“, schilderte eine Osnabrücker Physiotherapeutin ihre Beweggründe für die Ausgleichszahlungen. Bei ihr könnten Patienten bis zu 24 Stunden vorher absagen. So bestünde zumindest die Chance, den Termin neu zu besetzen. Ein Osnabrücker Zahnarzt sagt, er führe eine Warteliste. Sage ein Patient rechtzeitig ab, könne ein anderer von der Warteliste nachrücken. Eine zentrale Stelle, die erfasst, wie viele Termine nicht genutzt werden, ohne dass die Patienten absagen, gibt es nicht.

Welche Kosten können anfallen?

In welchen Fällen eine Ausgleichszahlung verlangt wird und wie hoch diese letztlich ist, variiert stark je nach fachlicher Ausrichtung der Praxis und der jeweiligen Behandlung. Ein Osnabrücker Zahnarzt greift vor allem bei längeren Behandlungen auf die Gebühr zurück. Aufwendigere Leistungen, wie bei Implantaten mit Narkosearzt, berechnet er nach eigenen Angaben auf Basis der üblichen Stundensätze. Diese können sich je nach Praxis auf bis zu 300 bis 400 Euro belaufen. Grundlage sei in jedem Fall eine schriftliche Vereinbarung, wie ein Behandlungsvertrag, der über die Ausfallkosten informiere, so der Zahnarzt.

Bei manchen Physiotherapeuten wird indes auch bei kleineren Behandlungen eine Gebühr erhoben. Eine Osnabrücker Praxis richtet sich bei der Höhe nach den durchschnittlichen Honorarsätzen für eine Behandlung. Im Mittel lägen diese meist bei 20 Euro. Eine mit den Krankenkassen abgestimmte Regelung gebe es aber nicht, teilte Hanno Kummer vom Verband der Ersatzkassen (VDEK) mit.



Ohne genauen rechtlichen Rahmen

Bevor Ärzte oder Therapeuten Ausfallhonorare einfordern können, müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein, teilte der Osnabrücker Medizinrechtler Hansjörg Haack mit. Zum einen müsse im Behandlungsvertrag deutlich mitgeteilt werden, dass derartige Kosten entstehen können. Zum anderen müssten Ärzte und Therapeuten nachweisen, dass durch das Versäumnis ein irreparabler finanzieller oder materieller Schaden entstanden ist, wie es in einem Gerichtsurteil aus Diepholz heißt. Soll heißen: Der Termin konnte nicht neu besetzt werden oder die frei gewordene Zeit nicht durch Verwaltungsarbeiten genutzt werden.

Bisherige Gerichtsurteile sind laut Verbraucherzentrale und der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) widersprüchlich ausgefallen. KVN-Pressesprecher Detlef Haffke betonte, dass es "nicht eindeutig geregelt ist, wann Ärzte und Therapeuten das Honorar berechnen dürfen". Dies liegt laut Haffke auch daran, dass der Schadensersatz bisher keine große Rolle gespielt habe:

"Ausfallhonorare sind bisher keine Massen- sondern Einzelphänomene. In den meisten Fällen werden die Angelegenheiten zwischen Ärzten und Patienten ohne rechtlichen Beistand geregelt."

Ertrag versus Aufwand



Unisono berichteten Osnabrücker Praxen, die die Gebühr gar nicht oder nur bei längeren Terminen nutzten, dass das Einfordern oftmals am Aufwand scheitere. Das Schwänzen kleinerer Behandlungen wie einer Zahnreinigung bleibt meist folgenlos. Der bürokratische Aufwand, den Ausfall einzutreiben, stehe nicht im Verhältnis zum möglichen Ertrag.

Bei den Physiotherapeuten hingegen lohnt sich der Aufwand auch bei kürzeren Behandlungen. Eine Osnabrücker Therapeutin scheut den Aufwand nicht, da "die Verdienste ohnehin nicht üppig sind". In Praxen mit höheren Ausfallraten sei dies besonders ärgerlich. Ein anderer Therapeut weist zudem auf das Gebührendilemma hin:

"Der Anspruch auf Schadensersatz besteht. Aber wir wollen uns ja auch keine schlechten Ruf machen."

Fairness first



Patienten sollten verantwortungsvoll mit Terminen umgehen, betont der Verband der Deutschen Ersatzkassen (VDEK). Pressesprecher Hanno Kummer appelliert an "alle Patienten, ihre Termine auch wahrzunehmen". Die Wartelisten seien ohnehin lang genug. Das Gebot der Fairness gelte aber auch für die Ärzte. Sie sollten das Instrument der Gebühren maßvoll anwenden, so Kummer.

Information und Reaktion

Damit Versäumniskonflikte gar nicht erst entstehen, nutzen viele Praxen verschiedene Wege zur Information. Viele bitten auf den Terminzetteln um rechtzeitige Abmeldung und weisen auf die möglichen Gebühren bei Versäumnis hin. Andere schicken am Vortag eine Erinnerungs-SMS oder weisen im Wartebereich mit Schildern auf etwaige Gebühren hin. Ein Osnabrücker Orthopäde sagt, er forderte keine Ausfallhonorare ein, sondern lasse eine Liste mit nicht erschienenen Patienten führen.

Alle von uns befragten Ärzte und Therapeuten äußerten die Hoffnung, dass es in Zukunft eine klare rechtliche Regelung für solche Fälle gibt. Sie sehen den Gesetzgeber in der Pflicht. Das kürzlich beschlossene Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) von Gesundheitsminister Jens Spahn enthält dazu nichts.