Osnabrück. Zwei Uraufführungen gibt es dieses Jahr bei Classic con brio. Am Samstag Peter Wittes „smart-dreams“ für sechs Instrumente und Smartphone-Orchester, bereits am Abend zuvor „Urban Lark 2“ von Vladimir Mendelssohn.

Der Bratscher und Komponist ist zunächst skeptisch, sich bei der ersten Probe zu seinem neuen Werk beobachten zu lassen: „Das ist die schwärzeste Stunde im Leben eines Komponisten. Die Kollegen fallen über dich her und fragen: Was hast du dir dabei bloß gedacht?“ Schließlich aber willigt er ein, und bei der Probe Tags darauf bewahrheiten sich seine Befürchtungen nicht.

Als Pianist Alfredo Perl berichtet, er habe bereits geforscht, wie sich einige Effekte am besten umsetzen lassen, ruft der Komponist: „Ich bin im Paradies!“ Die Probe selbst ist dann höchst spaßig, die vier Musiker Mendelssohn, Perl, Malov und Cohen albern herum, außerdem ist das neue Werk ausgesprochen spielfreudig und übermütig.

Das eingängige Thema ist ein alter Bekannter, Mendelssohns rumänischer Landsmann George Enescu hat es schon vor über 100 Jahren verwendet. Hier und dort passieren natürlich noch Pannen, so überschlägt Alfredo Perl beim Blättern versehentlich eine Seite und spielt an der falschen Stelle weiter. „Kein Problem, Don Alfredo“, meint Vladimir Mendelssohn, Perl bekomme ja schließlich noch einen „Pageturner“, also Seitenblätterer.

Der allerdings muss auch während des Stücks die Saiten des Flügels präparieren, und wer das machen wird, ist noch nicht geklärt. Am Ende sind die Musiker zufrieden. „Vlady, bravo!“ ruft Sergey Malov. Warum aber heißt das Stück „Urban Lark 2“, städtische Lerche? Vlady erklärt das nach der Probe. Es beruhe auf einer Volksmelodie, doch die sei „heavy metal-ähnlich“ verfremdet mit Geräuschen, die sie quasi vom Land in die moderne, hektische Stadt verpflanzten. Und er habe eben schon vorher ein Werk mit dem Titel „Urban Lark“ für Orchester komponiert.

Uraufführung von Vlady Mendelssohns „Urban Lark 2“ am Freitag, 21 Uhr, Gemeindesaal St. Marien. Am Donnerstag bei Classic con brio: Werke von Tschaikowskij, Francaix, Bernstein und Witte, 20 Uhr, Blue Note.