Osnabrück. Die meisten Programmpunkte für den Osnabrücker Ferienpass 2019 stehen schon. Verkaufsstart ist am 27. Mai. Dabei gibt es Neuheiten zu beachten: Wer seine Kinder für Veranstaltungen anmelden will, muss dafür ein neues Online-System nutzen. Außerdem wird das Bezahlsystem verändert.

Stadtjugendpfleger Nils Bollhorn hatte bei seinem Dienstantritt angekündigt, die Digitalisierung in seinem Bereich vorantreiben zu wollen. Gesagt getan: Neben dem neuen Anmeldesystem für den Ferienpass gehen nun auch die Anmeldungen zum Seifenkistenrennen am Himmelfahrtstag per Internet über die Bühne.

Dass der Ferienpass ein neues System bekomme, liege aber auch daran, dass der bisherige Dienstleister seinen Service Ende 2018 eingestellt habe, sagte Bollhorn am Mittwoch im Rathaus. Jetzt wird die Aufgabe von der Osnabrücker Firma Netcom AG übernommen.

Neu ist, dass alle Ferienpass-Veranstaltungen im Internet unter www.ferienpass.osnabrueck.de eingesehen werden können, auch wenn man nicht im System angemeldet ist. Für die Buchung der Aktionen ist aber die Anmeldung im System unumgänglich. Zudem soll die Benutzeroberfläche zukünftig bedienerfreundlicher und intuitiver erfassbar sein. „Sie orientiert sich am Status Quo der sozialen Medien“, sagte Bollhorn.

Nicht für alle Ferienpass-Aktionen ist eine Anmeldung nötig. Andrea Schiltmeyer, Teamleiterin Jugendbildung, schätzt den Anteil der anmeldefreien Programmpunkte auf 50 Prozent. Für die Veranstaltungen mit Anmeldungen gibt es eine wesentliche Änderung. Sie können nicht mehr mit Bargeld bezahlt werden, sondern über Paypal, Sofortüberweisung oder per Kreditkarte. „Barzahlung ist zwar noch in manchen Fällen möglich, aber wir wollen komplett auf E-Payment gehen“, sagte Bollhorn.

Sollte eine Veranstaltung ausfallen, werden die Kosten erstattet. Falls ein angemeldetes Kind aber nicht an der Aktion teilnimmt, verfällt der Beitrag. Dies sei aber nicht als pädagogische Maßnahme zu verstehen, unterstrich Bollhorn. Schließlich sei es doch eine Selbstverständlichkeit, dass Kinder zu einer Aktion, für die sie angemeldet sind, dann auch wirklich gehen, fügte er etwas schlitzohrig hinzu.

Ganz so selbstverständlich ist das aber natürlich nicht. Die Ferienpass-Macher können ein Lied davon singen, dass vor allem im letzten Drittel der Großen Ferien häufig Kinder einfach nicht kommen, obwohl sie angemeldet waren – und zwar kommentarlos und ohne Absage. Die Folge ist, dass an eigentlich ausgebuchten Veranstaltungen deutlich weniger Kinder teilnehmen als möglich gewesen wäre – und Mädchen und Jungen, die gerne teilgenommen hätten, in die Röhre gucken, obwohl eigentlich noch Platz für sie gewesen wäre.

Am 27. Mai startet der Verkauf der Ferienpässe, die vom 4. Juli bis zum 14. August gültig sind. Den Ferienpass wird es wahrscheinlich in diesem Jahr zum letzten Mal in gedruckter Form geben. Ab 2020 soll er durch ein Ticket-System ersetzt werden, bei dem Kinder per Smartphone oder einem ausgedruckten QR-Code bei den Veranstaltungen anzeigen können, dass sie angemeldet sind. Ein ähnliches System für die Bäderbesuche sei in Planung, so Bollhorn.

Das neue System solle auf allen online-fähigen Geräten nach der Devise „mobile first“ laufen, da laut Statistik die meisten Kinder heute mit einem Smartphone ausgestattet sind, sagte Bollhorn. Der Stadtjugendpfleger betonte aber, dass die Ferienpass-Aktionen nach wie vor überwiegend außerhalb des digitalen Raums stattfinden.