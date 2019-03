Osnabrück. Der Rat der Stadt Osnabrück stimmt mehrheitlich für die Sanierung des Theaters. FDP, BOB und Piraten äußern allerdings Kritik an der Beschlussvorlage der Verwaltung.

Die Einigkeit ist an sich groß: Niemand im Rat der Stadt Osnabrück bezweifelt die Notwendigkeit eines Theaters fürs Oberzentrum Osnabrück. Zweifel am Vorgehen gibt es allerdings doch: Robert Seidler von der FDP kritisiert am Gutachten durch Partnerschaft Deutschland, wesentliche Posten seien nicht erfasst. "Die 62 Millionen Euro sind nicht richtig kalkuliert", sagt er. So fehlt nach seinen Worten eine eingehende Untersuchung der Raumakustik, ebenso die Kosten für die akustische Abtrennung des Foyers vom Großen Haus.

Auch Kerstin Albrecht (BOB) steht zum Theater, hält die Sanierung allerdings nicht für die allein mögliche Lösung: Unter anderem könnten durch einen Neubau Kosten für ein Probenzentrum gespart werden. Auch glaubt Albrecht, mit einem Neubau durch Einsparungen bei den Betriebskosten jährlich eine Million Euro einsparen zu können. Macht bei 30 Jahren 30 Millionen Euro Einsparungen.

Ein flammendes Plädoyer fürs Theater am jetzigen Standort hält Brigitte Neumann (CDU): Sie erinnert an die Bedeutung für die Stadt - Belebung der Innenstadt - und für den Erhalt der Demokratie. Damit befindet sie sich letztlich auf einer Linie mit der SPD, für die Fraktionsvorsitzender Frank Hennig an den Bildungsauftrag des Theaters erinnert. Außerdem beschäftige das Theater 300 Mitarbeiter, sie "nicht nur eine Kultureinrichtung, sondern eine Bildungseinrichtung." Und wie Neumann wirbt Henning für eine "breite Mehrheit".

Darum bittet auch Sebastian Bracke (Die Grünen), ordnet aber zunächst die Tragweite des Ratsbeschlusses ein: "Wir beschließen keinen Bauauftrag", sagt er. Es gehe um ein Signal für eine vielfältige Kultur in Osnabrück, deshalb betont er Punkt 3 der Beschlussvorlage: Darin steht, die Sanierung dürfe nicht zu lasten der freien Kulturszene gehen. Dem Ansinnen, die Effizienz des Theaterbetriebs zu steigern, hält er die Neunte Sinfonie von Beethoven entgegen: Die habe bei der Uraufführung 1824 so lang gedauert, wie heute; "Effizienzsteigerung null". Mit anderen Worten: ein Kulturbetrieb lasse sich nur eingeschränkt an wirtschaftlichen Kriterien messen.

Am Ende stimmen FDP und Piraten gegen die Vorlage der Verwaltung, BOB und UWG enthalten sich. Eine überwältigende Mehrheit beschließt aber, die Sanierung des Theaters auf den Weg zu bringen.