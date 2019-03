Osnabrück. Die von SPD, Grünen und Linken beantragte Gründung einer kommunalen Wohnungsgesellschaft ist am Dienstagabend im Rat gescheitert. Eine Mehrheit aus CDU, FDP, BOB, UWG und Oberbürgermeister sprach sich gegen die Gründung aus.

Der Pirat Nils Ellmers enthielt sich der Stimme. Damit wird es am 26. Mai im Zuge der Europawahl zu einem Bürgerentscheid kommen. Die Vertreter des Bündnisses für bezahlbaren Wohnraum hatten noch vor der Sitzung für ihr Vorhaben geworben und vor dem Rathaus demonstriert. Aber alle Anstrengungen waren vergebens. Da nutzte es auch nichts, dass Volker Bajus von den Grünen und Frank Henning für die SPD versuchten, Wulf-Siegmar Mierke (UWG) und Ellmers, die eine kommunale Wohnungsgesellschaft vom Grunde befürworten, davon zu überzeugen, dass es bei der Abstimmung noch nicht um die Gesellschaftsform gehe. Elmers und Mierke fordern eine Genossenschaft, während das Bündnis aus Grünen, SPD und Linken zunächst eine Grundsatzentscheidung herbeiführen wollte.

Markt regelt Probleme nicht

Henning betonte, dass der Markt, anders als von der CDU erhofft, die Probleme auf dem Wohnungsmarkt eben nicht regele. Eine kommunale Wohnungsgesellschaft sei nicht das Allheilmittel, "aber sie ist ein wichtiger Baustein um sozialen Sprengstoff in dieser Stadt abzumildern", so Henning.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Fritz Brickwedde will die bestehenden Wohnungsgesellschaften wie WGO, Stephanswerk und Heimstättenverein durch die Bereitstellung von Bauland unterstützen, ihren Wohnungsbestand von 5000 auf 6000 Wohnungen zu erhöhen. "Ohne Haushaltsmittel kann eine Wohnungsbaugesellschaft nicht auf den Weg gebracht werden. Da stoßen wir an Grenzen bei der Verschuldung der Stadt", so Brickwedde.Vor dem Bürgerentscheid zeigt Brickwedde keine Angst: "Lasst doch die Bürger entscheiden. Wir stehen dem völlig offen gegenüber."

Bajus siegessicher

"Mehr Fläche führt nicht zu mehr Wohnraum", konterte Bajus Brickweddes Vortrag. Die Stadt habe bessere Bedingungen am Finanzmarkt als die privaten Wohnungsgesellschaften hielt Bajus dem Kostenargument von Brickwedde entgegen. Nur in einem waren sich beide einig: Auch Bajus zeigte sich beim Blick auf den Bürgerentscheid siegessicher.

Für Erstaunen sorgte Ellmers mit seinem Wortbeitrag: "Wir sollten alle diesen Bürgerentscheid unterstützen." Frank Henning machte seinem Erstaunen Luft, dass der Pirat dann nicht für den Antrag von SPD, Grünen und Linken stimme. Ellmers Kollege Mierke von der UWG unterstrich die Bedeutung des Votums für die kommenden Generationen und begründete seine Gegenstimme so: "Wir sollten deshalb allen Bürgern die Entscheidung an die Hand geben."

Lübbe warnt vor "Bürokratiemonster"

Für die FDP warnte Robert Seidler, die Kosten einer kommunalen Wohnungsgesellschaft seien überhaupt nicht absehbar, während Gisela Brandes-Steggewentz ins Feld führte, dass es sinnvoller sei, bezahlbare Mieten zu fördern als den Haushalt mit Wohngeld und anderen Transferleistungen zu belasten. Ralph Lübbe (BOB) warnte davor, ein teures "Bürokratiemonster" zu schaffe.

Mit dem Entscheid des Rates bekommt der Osnabrücker Europawahlkampf ein zusätzliches Thema. Befürworter und Gegner werden versuchen, ihre jeweiligen Anhänger für den Bürgerentscheid mobilisieren. Für einen erfolgreichen Bürgerentscheid müssen mindestens die Hälfte der Wahlberechtigten Osnabrücker zur Urne gehen. Davon muss sich die Mehrheit für die Gründung einer stadteigenen Wohnungsgesellschaft aussprechen.