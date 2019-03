Osnabrück. Viele Worte um nichts: Die Mehrheit des Stadtrates fühlt sich nicht zuständig, wenn die Frage zu entscheiden ist, ob Frauen zur Osnabrücker Mahlzeit des Verkehrsvereins (VVO) zugelassen werden sollen. Das solle der Verein selbst regeln, sagt der Rat – aber auch darüber nachdenken, wie die Veranstaltung "zeitgemäßer und moderner" gestaltet werden kann.

Es wurde die erwartet emotionale Debatte, wobei sich alle Rednerinnen und Redner einig waren, dass "die Gleichberechtigung nicht am Grünkohlessen entschieden wird", wie es Rita Feldkamp (CDU) formulierte. SPD, CDU, BOB, UWG und der Oberbürgermeister stimmten für den Änderungsantrag der SPD, der den Rat für nicht zuständig erklärt. Weiter heißt es im Beschluss: "Unabhängig davon, bittet der Rat der Stadt Osnabrück den Vorstand des Verkehrsvereins, sich vereinsintern über das von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vorgetragene Anliegen Gedanken zu machen und in einer vereinsinternen Diskussion darüber zu beraten, ob und wie das Veranstaltungsformat der Osnabrücker Mahlzeit zeitgemäßer und moderner gestaltet werden kann.

Linke: Frauen werden ausgegrenzt

Die Grünen hatten gefordert, dass sich die Vertreter der Stadt im Verkehrsverein für eine Öffnung einsetzen sollen. Diana Häs (Grüne) verwies auf die Wahl von Stadt-Vorstand Katharina Pötter wenige Minuten zuvor: "Es kann doch nicht sein, dass die Stadträtin nicht an der Mahlzeit teilnehmen darf", sagte Häs. "Kommen Sie mit in die neue Zeit", appellierte sie an die Ratsmitglieder. Giesela Brandes-Steggewentz (Linke) unterstützte den Grünen-Antrag: "Es geht dabei gar nicht ums gemeinsame Grünkohlessen, sondern um das Thema Ausgrenzung."

Rita Feldkamp (CDU) erinnerte daran, dass die Frauen im Vorstand des Verkehrsverein dieses Thema eher entspannt und keinen dringenden Reformbedarf sehen. Da der VVO starke Frauen im Vorstand habe, werde der Verein das in eigener Regie regeln, so Feldkamp.

SPD: Besser für gleiche Bezahlung einsetzen

Auch Roswitha Pieszek (SPD) bemühte sich, die Grünkohl-Frauen-Frage tiefer zu hängen. Wichtiger sei, die Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern gleichzustellen und für gleiche Bezahlung zu kämpfen, betonte sie. Der Antrag der Grünen gehöre in die Rubrik "Symbolpolitik".

Kerstin Albrecht (BOB) rief die Grünen dazu auf, die Frage mit dem VVO zu klären und nicht im Rat. "Ich möchte als Frau gar nicht an dieser Veranstaltung teilnehmen, wenn sie unter politischem Druck für Frauen geöffnet wird." Die Zukunft werde es ganz alleine regeln, sagte Albrecht. "Lassen sie den Frauen und Männern doch ihren Spaß unter Gleichgesinnten."

SPD-Fraktionschef Frank Henning versicherte, dass die SPD "selbstverständlich" für eine Öffnung der Mahlzeit eintrete. Aber anders als die "grüne Verbotspartei" ziehe es die SPD vor, die Entscheidung dem Verkehrsverein zu überlassen. An die Grünen gewandt, sagt Henning: "Ihr tut der Sache der Frauen keinen Gefallen." Sinnvoller wäre, sich für eine Frauenquote in Aufsichtsräten, gleiche Bezahlung und bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf einzusetzen. Der VVO werde das Anliegen gewiss sehr ernst nehmen, so Henning: "Ich bin optimistisch, dass wir schon im kommenden Jahr mit Frau Pötter zusammen Grünkohl essen werden."



Grüne: Peinliche Diskussion

Michael Hagedorn (Grüne) empfand die Debatte als "peinlich", wollte sie aber auch nicht "überhöhen". Niemand habe behauptet, dass sich an der Grünkohlfrage die Gleichberechtigung entscheide. Es gebe aber keinen Zweifel, dass beim Grünkohl "überkommene Rollenbilder gelebt werden". Spargel- und Herbstmahlzeit des VVO seien "nur als Alibi" geschaffen worden. Er verwies darauf, dass die Stadt als Körperschaft Mitglied des Verkehrsvereins ist. Natürlich habe der Rat deshalb eine Zuständigkeit. Formale Kriterien vorzuschieben, sei "erbärmlich".

CDU: Es wird niemand diskriminiert

Der ehemalige Grünkohlkönig und CDU-Fraktionschef Fritz Brickwedde erinnerte daran, dass es sich nicht um eine öffentliche Veranstaltung handelt. "Es ist eine private Veranstaltung eines eingetragenen Vereins." Die Stadt zahle keinen Cent für die Mahlzeit und sollte sich deshalb nicht einmischen. Die 45 weiblichen Mitglieder des VVO wollten gar nicht teilnehmen und wollten keine Veränderung, betonte Brickwedde: "Niemand wird hier diskriminiert."