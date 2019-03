Osnabrück. Brownie war einer der DJ’s, die den Hyde Park geprägt haben. 18 Jahre lang hat er dort aufgelegt, dann ist er 1999 nach München gegangen. Am Freitag kehrt der King, wie er auch genannt wird, nach Osnabrück zurück, um im Grand Hotel mit dem Kollegen Morgan Frey unter dem Motto „Ram Tam Tam“ ab 21 Uhr aufzulegen. Dabei kommen nur Singles auf den Plattenteller.

1981 hat Brownie im Hyde Park zum ersten Mal aufgelegt. Vorher hat er ein Jahr in der Drehorgel Heavy Metal und Punk gespielt. Weil er aber mit dieser Musik zu viele wilde Kerle angelockt hat, haben ihn die Betreiber der ehemaligen Osnabrücker Diskothek rausgeschmissen, wie er sagt. „Ich wollte aber immer schon im Hyde Park auflegen.“ Sein Wunsch wurde ihm nach seinem Rausschmiss erfüllt. Hyde Park-Chefin Conny Overbeck fragte ihn, ob er nicht bei ihr Musik auflegen wolle. Er wollte.

Alle Höhen und Tiefen, die der Hyde Park bis 1999 erlebte, machte auch Brownie mit. Am 31. Juli 1983 war er der letzte DJ, der im alten Domizil an der Rheiner Landstraße Platten auflegte. Die letzten drei Stücke kann er noch heute aufzählen: „Holiday in Cambodia“ von den Dead Kennedys, „White Riot“ von The Clash und der „Ritt der Walküre“ von Richard Wagner. Mit diesem Soundtrack begannen die Krawalle am Hyde Park, die bundesweit für Schlagzeilen sorgten.

Leidenschaft für Musik ist geblieben

Heute ist auch Brownie ruhiger geworden. Die Haare sind nicht mehr so toupiert und so stachelig wie früher, sie sind auch mittlerweile weiß geworden. Geblieben ist aber die Leidenschaft für Musik, insbesondere für Rockabilly, Punk, Soul, R&B, Ska und Reggae. Diese Stile wird der 57-Jährige am Freitag im Grand Hotel spielen. Sein Kumpel Morgan Frey steht an seiner Seite. Beide legen abwechselnd, aber auch im Ping-Pong-Stil auf, also im fließenden Wechsel jeder eine Platte.

Als Tonträger benutzen beide ausschließlich Singles. Die benutzt Brownie auch, wenn er in München im Folks Club und im Holy Home auflegt. „Hauptsächlich nutzen wir Originale, aber auch Nachpressungen“, sagt Brownie. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum er 7-Inches bevorzugt: „Für mich ist es das ultimative Format. Zwei Songs, eine A-und eine B-Seite, wovon oft und gerade in der Vergangenheit die B-Seite viel besser war.“

Bleibt noch zu klären, warum Brownie Brownie heißt und wo er den Titel „King“ verliehen bekam. Ersteres ist naheliegend. Seine Mutter hatte in den Siebzigerjahren einen Herrn Braun geheiratet. In Kombination mit der Band Blondie gab er sich den Namen Brownie – lange bevor es den Kuchen gleichen Namens gab. Eine Majestät wurde er von eigenen Gnaden. Als er mal mit der Osnabrücker Band Pseiko Lüde und die Astros unterwegs war, wurde er gefragt, wer er denn sei. „Ich habe spontan geantwortet: Der King“, erinnert sich Brownie. Der königliche Spitzname ist hängen geblieben. Heute wird er immer noch so genannt, auch von den Ärzten, mit denen er seit einigen Jahren befreundet ist. Wer will da seinen bürgerlichen Namen wissen?