Der Wohnungsbau im Landkreis Osnabrück wird mit 4,5 Millionen Euro gefördert. Das Bild zeigt Arbeiten in einem Baugebiet in Neuenkirchen im Nordkreis. Foto: Archiv/Christian Geers

Osnabrück. Der Osnabrücker Kreistag hat mehrheitlich beschlossen, den Wohnungsbau im Kreis mit 4,5 Millionen Euro zu fördern, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. 1,5 Millionen Euro davon sollen in einen Wohnungsfonds und drei Millionen Euro in die Tochtergesellschaft der Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück (BGLO), BGLO Wohnen, fließen. Künftig sollen die Bürger dadurch günstiger an Grundstücke gelangen.