Osnabrück. Die Polizei sucht aktuell nach Hinweisen auf unbekannte Täter, die in der vergangenen Woche ein Fass mit alten Ölfiltern auf einem Privatparkplatz in Osnabrück entsorgt haben.

Laut Mitteilung befasst sich die Ermittlungsgruppe Umwelt der Polizei mit dem Fall. In der Nacht zu Freitag, 8. März, hatten die Unbekannten das 200-Liter Ölfass auf einem Parkplatz an der Grußendorfstraße im Stadtteil Eversburg abgestellt. In dem Behältnis befinden sich zahlreiche gebrauchte Ölfilter.

Als das Fass entdeckt wurde, war bereits Öl ausgelaufen und hatte die Hofpflasterung auf einer Fläche von etwa vier Quadratmetern verschmutzt. Die Nummern auf den Ölfiltern deuten laut Polizei auf ältere VW Golf III und IV sowie auf Modelle von Ford und Toyota hin. Das Fass wurde entfernt und muss nun vom Eigentümer des Grundstücks, einem Wohnungsunternehmen, kostenpflichtig entsorgt werden.

Die Polizei bittet um Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge, die mit der Straftat im Zusammenhang stehen könnten und auf Hinweise zur Herkunft des Fasses. Kontakt unter Telefon 0541/327-3303.