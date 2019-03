Osnabrück. Neben dem künftigen Osnabrücker Trampolinpark "Upsprung" ist noch eine grüne Wiese frei. Die Grundstückseigentümerin plant dort ein riesigen Bürokomplex – bis zu 10.000 Quadratmeter groß und maßgeschneidert für künftige Mieter.

Das Grundstück "Am Schürholz 6" in Hellern samt darauf befindlicher Gebäude gehört seit Ende 2018 der Osnabrücker zwei.7 Real Estate Holding: einer auf Immobilien fokussierten Gesellschaft, die das familiäre Vermögen von buw-Gründer Karsten Wulf verwaltet. Das Gelände mit mehreren, im Jahr 2011 vollständig entkernten und neu aufgebauten Hallen und Büroflächen befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Möbelhaus Ikea. Größter Mieter ist hier der Trampolinpark und Indoor-Spielplatz "Upsprung". (Weiterlesen: So soll der neue Trampolinpark in Osnabrück aussehen)

Er hat sich 4000 der bislang an dieser Adresse verfügbaren 11.000 Quadratmeter gesichert. Doch auch für den Großteil der übrigen Flächen konnte zwei.7 nach eigenen Angaben bereits langfristige Verträge mit anderen Nutzern schließen.

Leerstand soll bis Herbst beseitigt sein

Dazu gehört der frühere Eigentümer der Immobilie, die Firmengruppe H. Gautzsch. Seit diese bestimmte Aufgaben am Stammsitz in Münster konzentriert hat, ist der Elektro-Großhändler in Osnabrück vor allem logistisch tätig (Mietfläche 3050 Quadratmeter). Den Vertrieb vor Ort übernimmt das Tochterunternehmen Frommeyer+Ziegemeyer (1200 Quadratmeter).

Darüber hinaus ist mit der Firma Solvendi ein Inkasso- und Bezahldienst-Spezialist ansässig (670 Quadratmeter). "1000 Quadratmeter Lager- und 620 Quadratmeter Bürofläche stehen derzeit leer", sagte zwei.7-Portfoliomanagerin Anja Brors auf Anfrage unserer Redaktion. "Aber spätestens im dritten Quartal werden wir in der Vollvermietung sein."

Großer Neubau auf grüner Wiese geplant

Dann will sich die Holding komplett auf einen Neubau konzentrieren, der quasi im Hinterhof des Grundstücks entstehen soll. Dort befindet sich im Moment noch eine grüne Wiese. Brors:

"Auf der Freifläche können nochmal mehr als 10.000 Quadratmeter Büro- und Gewerbeflächen entstehen."





Anzeige Anzeige

Sparkassen-Turm nicht halb so geräumig

Das wären dann Dimensionen, bei denen selbst Türme wie das Hasehaus am Neumarkt (Bruttogeschossfläche 7500 Quadratmeter) oder das "Berliner Carré" der Sparkasse (4000 Quadratmeter) nicht mithalten können.

"Der Bebauungsplan setzt den Standort in Hellern als Gewerbegebiet mit sehr guter Flächenausnutzung fest. Das spielte bei der Akquisition des Objekts bereits eine wichtige Rolle", erklärte die Portfoliomanagerin. Hinzu komme die "hervorragende Lage und Anbindung" mit drei Autobahnen, einem Flughafen und dem Stadtzentrum vor der Tür. Außerdem die direkte Nachbarschaft zu Ikea, Teppich Kibek, Total-Tankstelle und McDonald's.





Freifläche bestmöglich ausnutzen

Konzepte für die weitere Bebauung des Grundstücks erstellt derzeit der Münsteraner Architekt Marc Matzken. Sein Stil ist markant: Er hat in Osnabrück bereits jenen topmodernen Büro- und Penthouse-Komplex neben der Villa Schlikker am Heger-Tor-Wall entworfen, in dem die zwei.7 Holding seit bald zwei Jahren ihren Sitz hat. Auch für den geplanten Hotelneubau am Neumarkt (Sportarena) lieferte Matzken 2018 einen spektakulären Wettbewerbsbeitrag ab. (Weiterlesen: Was der Firmenname zwei.7 mit Eisleuchten zu tun hat)

Wie das riesengroße Bürogebäude am südwestlichen Stadtrand aussehen soll, ist allerdings noch völlig offen. Denn zunächst soll feststehen, wer dort einzieht. Brors: "Wir wollen hier maßgeschneiderte Lösungen für die künftigen Mieter ermöglichen und das Potenzial der Fläche bestens ausschöpfen." Erste Gespräche mit interessierten Firmen würden bereits geführt.