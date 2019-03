Lunchkonzert mit Celloensemble David Cohen 11.03.2019 in der Mensa der Hochschule am Westerberg in Osnabrück. Foto: David Ebener ***Stichworte*** #Classicconbrio2019, #classicconbrio, Musikfestival, Kammermusik, Kammermusiktage, Konzert. Cello-Ensemble, Cello, #Kulturfeature

Classic con brio probiert etwas Neues, zwei Lunchkonzerte am Montag in der Mensa am Westerberg, am Dienstag in der Mensa am Schlossgarten.