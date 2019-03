Osnabrück. Sie wollen ein Umdenken in der Klimapolitik – und gehen dafür jeden Freitag auf die Straße. Die von der schwedischen Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg ausgelöste Schülerbewegung "Fridays for Future" zieht seit Monaten auch durch die Osnabrücker Innenstadt. Jetzt wollen die hiesigen Organisatoren über ihre Motivation und Ziele sprechen.

Und zwar hier: Die Organisatoren der Osnabrücker Fridays for Future-Bewegung planen, im Museum am Schölerberg am Mittwoch, 19.30 Uhr, alle Interessierten über ihr Engagement aufzuklären. In einer Pressemitteilung heißt es: "Die Organisatoren des Osnabrücker Schülerstreiks möchten während der Veranstaltung darüber sprechen, wer sie sind, wofür sie kämpfen und wie sie sich organisieren."

Die Fridays for Future-Bewegung in Osnabrück will die Veranstaltung ebenfalls nutzen, um "in Dialog zu treten und über Folgen, Erfolge und Misserfolge zu diskutieren".

Auf der großen Bühne in Hamburg, wo die Schülerbewegung "Fridays for Future" zuletzt mit Tausenden Schülern und Studenten durch die Innenstadt zog, war die Nachricht an die Weltpolitik unmissverständlich: Tut endlich etwas! Die Jugend will nicht länger zuschauen, so sagen sie, wie die Erde sprichwörtlich vor die Hunde geht.

Das Medienecho aus Hamburg war gewaltig. Wohl auch, weil die Klimaaktivistin Greta Thunberg mit vor Ort war. Die 15-jährige Schwedin ist das Gesicht der Schülerinitiative. Thunberg streikte erstmals im August 2018 während der Unterrichtszeit vor dem Reichstag in Stockholm für einen konsequenten Klimaschutz. Weltweit taten es ihr binnen weniger Wochen junge Menschen gleich: Mittlerweile wird in 55 Ländern demonstriert.



Allein in Deutschland gibt es 155 Ortsgruppen, eine in Osnabrück. Seit Ende des vergangenen Jahres ziehen hier freitags regelmäßig hunderte Schüler durch die Innenstadt.

Doch längst nicht allen gefällt das Engagement: Die wesentlichen Kritikpunkte der Widersacher: Wie verhältnismäßig ist ein Streik, der möglicherweise zu Lasten der Schulbildung geht? Ist das Engagement zielführend? Und wenn ja, wie stellt man sich eine Alternative vor, die nicht zu einer Massenarbeitslosigkeit führt?



Die Antworten darauf blieben seitens der Bewegung bislang vage, meinen die Skeptiker. In Osnabrück werden die Organisatoren den passenden Antworten bei dem Informationsabend bestenfalls näherkommen. Die Veranstaltung findet im Tagungsraum des Museums am Schölerberg, Klaus-Strick-Weg 10, in Osnabrück statt. Der Eintritt ist frei.