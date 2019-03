Osnabrück. CDU-Ratsfrau Katharina Pötter soll einen Spitzenposten im Osnabrücker Rathaus übernehmen. Oberbürgermeister Wolfgang Griesert wird die 39-jährige heute Abend dem Rat als Dezernentin für Soziales und Bürgerservice vorschlagen.

Die Wahl der Juristin und erfahrenen Kommunalpolitikerin gilt als sicher, nachdem sie sich im Auswahlverfahren durchgesetzt und am Vorabend den Fraktionen Rede und Antwort gestanden hat.

Katharina Pötter ist den Ratsmitgliedern ohnehin bestens bekannt: Seit 2001 ist die Osnabrückerin Mitglied des Rates. Sie hat sich schon früh Respekt in der Fraktion erworben, die ihr nach und nach wichtige Schlüsselpositionen übertrug. Seit 2008 gehört Pötter dem Verwaltungsausschuss an, sie übernahm im vergangenen Jahr den Vorsitz des Finanzausschusses von Burkhard Jasper. Außerdem sitzt sie im Aufsichtsrat der Stadtwerke und im Verwaltungsausschuss der Sparkasse – hat also politischen Einfluss auf die wichtigsten städtischen Tochtergesellschaften genommen.

„Ich bin sicher, dass wir mit Katharina Pötter eine Persönlichkeit gefunden haben, die mit ihrem Profil, Fähigkeiten und Kenntnissen die Arbeit im Vorstand deutlich verstärken wird“, teilte Griesert vor der Ratssitzung mit.

Amtszeit von acht Jahren

Katharina Pötter arbeitet zurzeit als Fachbereichsleiterin für die Landesschulbehörde. Sie gibt mit der Wahl ihren Staus als Beamtin auf Lebenszeit auf. Ihre Amtszeit als Wahlbeamtin dauert acht Jahre. Sie kann ihr Amt erst antreten, wenn der aktuelle Haushaltsplan vom Innenministerium genehmigt worden ist. Denn die mit B 5 besoldete Vorstandsstelle (8793 Euro) ist neu geschaffen worden. Angepeilt für den Dienstbeginn ist der 1. Mai.



In der Rathausspitze wird sie den Bereich Soziales und Bürgerservice übernehmen. Sie ist die einzige Frau im künftig fünfköpfigen Verwaltungsvorstand neben OB Griesert, Finanzchef Thomas Fillep, Stadtbaurat Frank Otte und Kultur- und Bildungsdezernent Wolfgang Beckermann. Mit Pötters Wahl bekommt die CDU zusätzliches Gewicht in der Verwaltungsspitze. Die mit 19 Sitzen größte Fraktion war bislang nur durch den Oberbürgermeister vertreten. Fillep hat ein SPD-Parteibuch, Otte ist Mitglied der Grünen, Beckermann ist parteilos.

"Die Rückmeldungen aus den Fraktionen seien "sehr positiv" gewesen, sagte Pötter unserer Redaktion am Dienstag. "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe." Es reize sie, an der Schnittstelle zwischen Verwaltung und Politik die Zukunft der Stadt mitgestalten zu können. "Sehr wertvoll" seien dabei ihre politischen Erfahrungen: "Ich weiß, wo es Probleme im Zusammenspiel zwischen Politik und Verwaltung gibt."

Anzeige Anzeige

Drei Kinder

Katharina Pötter ist in Münster geboren und in Osnabrück aufgewachsen. Nach dem Abitur am Carolinum studierte sie Rechtswissenschaften an der Uni Osnabrück. Nach dem Referendariat am Oberlandesgericht Oldenburg folgte eine kurze Zeit als Rechtsanwältin in einer Kanzlei in Bremen. Seit 2007 arbeitet sie in der Landesschulbehörde. Sie ist verheiratet und Mutter von drei Kindern.

Verwaltungsreform

OB Griesert hatte im vergangenen Jahr eine Strukturreform in der Verwaltung auf den Weg gebracht. Das übergroße Ressort von Beckermann – der für Schule, Sport, Kultur, Soziales, Kinder, Jugendliche, Familien, Jobcenter und Gesundheitsdienst zuständig ist – wird geteilt. Pötter wird künftig für Soziales, Bürger und Ordnung, Feuerwehr, Gesundheitsdienst und Jobcenter mit insgesamt 500 Beschäftigen zuständig sein. Fillep hat am Anfang des Jahres die Zuständigkeit für Verkehrsanlagen und den Osnabrücker Service-Betrieb. Dafür bekam Otte das Immobilienmanagement.