Osnabrück. Die Osnabrücker Energiemesse bekommt in diesem Jahr einen weiteren Themenschwerpunkt: Nach Angaben der Veranstalter soll die Elektromobilität am 30. und 31. März eine noch größere Rolle spielen.

Laut Mitteilung können sich sowohl Privatinteressierte als auch Gewerbetreibende an beiden Veranstaltungstagen umfassend über alle Fragen zum Thema Energie sowie Möglichkeiten, Einsatz und Nutzung der Elektromobilität informieren. Wie in den vergangenen Jahren findet die Energiemesse im DBU-Zentrum für Umweltkommunikation an der Bornau statt.

Für Privatnutzer und Gewerbetreibende

„Bereits im vergangenen Jahr war das Thema E-Mobilität der Renner der Messe“, wird Veranstalter Peter Band in einer Pressemitteilung zitiert. „In diesem Jahr kooperieren wir eng mit dem Handwerk und dem Handel, um insbesondere auch den Gewerbetreibenden die Möglichkeit zu geben, ihre individuellen Fragestellungen zum Flottenmanagement oder der passenden Ladeinfrastruktur kompetent beantworten zu lassen.“

Zahlreiche Aussteller vom Fahrzeughersteller bis hin zu den Stadtwerken informieren über die Möglichkeiten des E-Ladens und E-Fahrens. „Und das sowohl für den Privatnutzer als auch für den Firmeninhaber“, betont Band. Kern der Energiemesse bleibe das Thema Energieerzeugung und -nutzung.

Mehr als 50 Aussteller

Mehr als 50 Aussteller informieren über Solarenergie, Stromspeicher, effiziente Heiz- und Lüftungssysteme, Wärmepumpen und auch zu Förder- und Finanzierungsprogrammen. „Der Trend, energiesmarter, -autarker und -flexibler zu werden, war bereits im Vorjahr bei allen Gesprächen und Beratungen deutlich zu spüren“, so Band.

Die 15. Osnabrücker Energiemesse ist an beiden Tagen jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Alle weiteren Informationen gibt es im Internet unter www.die-energiemesse.de.