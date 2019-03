Osnabrück. Bärbel geht es gut. Das Bunte Bentheimer Schwein lebt mit seinen zahlreichen Ferkeln in einem der acht mobilen Ställe auf dem Schlehbaumhof im Osnabrücker Ortsteil Darum. Peter Sachteleben geht mit diesem Haltungskonzept in seinem Traumjob neue Wege.

Der Stall erinnert ein wenig an die als „Hühnermobil“ bekannten, fahrbaren Ställe für Legehennen. Und er steckt voller Überraschungen: Über eine Rampe können Bärbel und ihre Jungschar jederzeit nach draußen gehen. Im Stall gibt es einen 1200 Liter großen Wassertank und ein Futtersilo mit drei Kubikmeter Fassungsvermögen. Im Freien können die Tiere nach Schweineherzenslust in der Erde wühlen, sich bewegen und beschäftigen.

Der mobile Stall steht mitten auf einem der Äcker des Hofes. Die Freifläche ist doppelt eingezäunt. „Aus Sicht des Tierwohls ist das vorbildlich“, sagt die Tierärztin Angelika Cechini von der auf Schweine spezialisierten Meller Tierarztpraxis Ralf Bischoff. Ihr obliegt die tierärztliche Betreuung des Schlehbaumhofs. „Die Schweine können sich artgerecht verhalten“, so Cechini weiter. „Sie haben von Natur aus das Bedürfnis zu wühlen. Das können sie ausleben, und weil der Standort des mobilen Stalls regelmäßig gewechselt wird, bekommen sie dafür sogar immer neue Flächen.“

Die Schweinehaltung in solchen mobilen Ställen ist eine komplette Neuentwicklung. Alles begann mit einem Traum: Peer Sachteleben, heute 24 Jahre alt, wuchs auf dem Schlehbaumhof auf. Sein Vater Konstantin Obolenski ist Diplom-Designer, seine Mutter Imke Sachteleben Psychotherapeutin. Der Hof wurde über Jahrzehnte nicht landwirtschaftlich genutzt, die Flächen waren überwiegend verpachtet. Für den jungen Mann stand trotzdem fest, dass er Bauer werden wollte. Sein Traumberuf.



Er absolvierte eine duale Ausbildung, die er mit dem Bachelor Ökologischer Landbau abschloss. Schon während der Lehre beschäftigte er sich mit Konzepten für den elterlichen Betrieb. Die gängige Freilandhaltung von Schweinen auf Biobetrieben überzeugte ihn nicht. „Das war zu arbeitsintensiv, die Flächen wurden nicht gut genutzt und der Standort der Ställe nur einmal im Jahr gewechselt“, erzählt Sachteleben. „Das führt schnell zur Überdüngung der Flächen.“

Im Stadtgebiet von Osnabrück ist die Freilandhaltung von Schweinen ohnehin nicht erlaubt. Gemeinsam mit seinem Vater begann der junge Landwirt zu tüfteln. Über mehrere Vorstufen entstand das aktuelle Modell des mobilen Stalls aus Stahlblech-Isolierpaneelen und Edelstahlblechen. Auf einer Grundfläche von circa 15 Quadratmetern haben die Tüftler einen Liege- sowie Fress- und Aktivitätsbereich untergebracht. An verschiedenen Stellen können Bretter eingeschoben werden, um kurzfristig einzelne Boxen zu schaffen. „Mit seinen mobilen Ställen kombiniert Peer Sachteleben die Vorteile von Stall-, Auslauf- und Freilandhaltung“, lobt Tierärztin Cechini.

Die komplett mit den Schweinen fahrbaren Ställe benötigen erstaunlicherweise keinen Strom und keine Heizung. Der große Wassertank befindet sich über dem Liegebereich der Tiere und wirkt im Winter als Wärmespeicher. Einzige Wärmequelle sind die Tiere selbst.

Doch Ferkel haben ein hohes Temperaturbedürfnis, deshalb hat Angelika Cechini die Funktion gewissenhaft überprüft. „Über einen Zeitraum von zehn Tagen haben wir mit Datenloggern auch bei Minusgraden nie Temperaturen unter zwölf Grad gemessen“, berichtet sie. Das Stallklima sei gut, es gebe praktisch keine Schadgasbelastung und bisher keine Hinweise auf Lungenerkrankungen. Im Sommer sind die Tiere gerne draußen, sie liegen unter dem Stall. Mit etwas Wasser legt Peer Sachteleben ihnen eine Suhle an.

Laut einer ersten, groben Kalkulation belaufen sich allein die Materialkosten für den Bau eines mobilen Stalles auf circa 16000 Euro. Sachteleben und sein Vater haben also schon eine beträchtliche Summe in die Entwicklung des innovativen Haltungssystems investiert. Obolenski ist davon überzeugt, dass es sich am Ende lohnen wird. „Unsere mobilen Ställe sind auch für andere Landwirte attraktiv“, sagt er. „Die Entwicklungskosten trage ich, mein Sohn betreibt den Vorzeigebetrieb für das Produkt.“ Den hohen Kosten stünden Einsparungen an anderer Stelle gegenüber, erklärt der junge Landwirt: „Unsere Ställe lassen sich gleichermaßen als Sauenplatz wie als Mastschweinebucht verwenden.

Gegenüber der herkömmlichen Haltung haben wir damit weniger leer stehende Flächen“, erklärt der 24-Jährige. Außerdem benötige er keinen Güllebehälter, keine Güllebelüftung, keinen Güllewagen und keine Heizung. „Im Vergleich mit der ökologischen Freilandhaltung habe ich eine erhebliche Arbeitsentlastung. Futter und Wasser in den mobilen Ställen reichen jeweils für etwa einen Monat.“



Aktuell arbeitet Peer Sachteleben mit sechs Sauen und zehn mobilen Ställen. Wenn der Betrieb voll ausgebaut ist, sollen es 24 Ställe und 18 bis 20 Sauen werden. „Wir könnten dann jährlich etwa 300 Tiere schlachten und vermarkten“, so Sachteleben. Das Fleisch vertreibt er direkt über einen eigenen kleinen Laden. Ab März darf er dafür auch das Qualitätssiegel des Ökoanbauverbands Bioland verwenden. Geschlachtet werden seine Tiere zurzeit noch durch die Schlachterei Krischke in Venne. Doch der Junglandwirt hofft, Schlachtung und Verarbeitung in Zukunft auf dem Hof etablieren zu können.



Wenn das gelingt, soll der Betrieb zwei bis drei Arbeitskräfte ernähren. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, viele Investitionen sind erforderlich, und jeder Euro ist willkommen. Gerne auch ein Preisgeld. Auf Anregung der Tierärztin hat Peer Sachteleben sich mit seiner Schweinehaltung um den bundesweit ausgeschriebenen Innovationspreis „Tierwohl in der Nutztierhaltung“ der Initiative Tierwohl (ITW) beworben. Gewinner erhalten 10.000 Euro, darüber hinaus unterstützt die ITW Projekte zur praktischen Umsetzung neuester Erkenntnisse für mehr Tierwohl durch eine finanzielle Förderung. „Wir rechnen uns eine gute Chance aus“, so der 24-Jährige, die Preisverleihung ist am 8. April.

Wenn Bärbel da ein Wörtchen mitzureden hätte, würde sie sich bestimmt für ihren „Chef“ einsetzen. Für sie und ihre muntere Ferkelschar ist das Leben auf dem Schlehbaumhof schon ziemlich nah dran am Schweineparadies. Auch wenn es gänzlich unparadiesisch endet. „Das Fleisch unserer Tiere zeichnet sich durch die intramuskulären Fette aus“, erklärt Peer Sachteleben. „Es verliert kaum Wasser und schrumpft nicht in der Pfanne.“ Immerhin werden seine Tiere erst mit etwa siebeneinhalb Monaten geschlachtet, in der konventionellen Haltung sind es lediglich fünfeinhalb Monate.